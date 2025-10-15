fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

Baleba ekki lengur efstur á óskalista United

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

Everton pirrað eftir ummæli í beinni í gær – Velti því fyrir sér hvort Pickford ætti ekki að fara

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 15. október 2025 15:00

Jordan Pickford

Fyrrverandi enski landsliðsmaðurinn Lee Dixon fékk skarpa gagnrýni frá Everton á samfélagsmiðlum eftir að hann lét hafa eftir sér í beinni útsendingu að Jordan Pickford ætti að ganga til liðs við stærra félag.

Dixon, sem áður lék með Arsenal og Englandi, var í lýsingarbásnum hjá ITV í 5–0 sigri Englands á Lettlandi á þriðjudagskvöld. Þar velti hann fyrir sér hvers vegna Pickford hefði ekki fært sig í stærra félag, aðeins örfáum dögum eftir að markvörðurinn skrifaði undir langtímasamning við Everton.

Pickford sló nýverið met Sir Gordon Banks með flestum leikjum í röð án þess að fá á sig mark með landsliðinu. Með 5–0 sigrinum í Riga hefur hann nú haldið hreinu í rúmt ár fyrir England.

Sigurinn tryggði jafnframt þátttöku Englands á Heimsmeistaramótinu næsta sumar í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada með tvo leiki til góða. Anthony Gordon kom Englandi yfir áður en Harry Kane skoraði tvisvar, Lettar gerðu sjálfsmark og Eberechi Eze innsiglaði sigurinn.

Skömmu eftir ummæli Dixon tók Everton til máls á X (Twitter) og svaraði harðlega: „Stærra félag? Við erum sá klúbbur sem á besta markvörð Englands. Það nægir okkur.“

