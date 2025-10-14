Var um tíma hræddur við að eyða peningum – Óttaðist hvað bræður hans myndu segja

(brahima Konaté, varnarmaður Liverpool sem þénar um 70 þúsund pund á viku, hefur opinberað að hann hafi eitt sinn verið of hræddur til að eyða peningum eftir að hann komst í fremstu röð fótboltans.
Franski landsliðsmaðurinn er sagður á óskalista Real Madrid, en samningur hans við Liverpool rennur út næsta sumar. Spænska stórliðið getur freistað hans með titilbaráttu og rausnarlegum launum, en Konaté segir að hann hafi lengi verið hræddur við að breytast í augum fjölskyldunnar.
„Ég er leikmaðurinn sem ég er í dag þökk sé bræðrum mínum,“ sagði hann.
„Frá fyrstu skrefum mínum hjá Paris Université Club fyrir tuttugu árum og til Liverpool hafa þeir alltaf verið mér stoð og stytta. Ég eyddi engu í munað eða sjálfsánægju, engin nýr bíll, engin föt, engir skór. Ég var of hræddur við að þeir myndu segja að ég hefði breyst.“
Konaté viðurkennir að fjölskyldan skipti hann miklu máli í heimi þar sem margir reyna að nýta sér frægð fótboltamanna. „Um 95 prósent fólks sem nálgast mig gerir það vegna þess að ég er Konaté, fótboltamaðurinn, ekki Ibrahima, manneskjan,“ sagði hann. „Þeir vilja græða á frægð minni, en bræður mínir hjálpa mér að sía þá frá.“
Hann játaði þó að hann hefði stundum farið út fyrir mörk þegar kom að fatakaupum. „Ég ætla ekki að ljúga, ég fór aðeins yfir strikið með fötin,“ sagði hann með bros á vör.