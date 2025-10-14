Þorsteinn átti frumkvæðið að því að skipta um menn í teyminu – „Þetta eru vinir mínir og það var ekki auðvelt að ræða þessa hluti“

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari var spurður út í breytingar á þjálfarateymi sínu í sumar á blaðamannafundi í Laugardalnum í dag. Segist hann hafa átt frumkvæðið að þeim.
Þorsteinn ræddi við blaðamenn í tilefni að komandi leikjum kvennalandsliðsins við Norður-Íra í umspilu um að halda sæti sínu í A-deild Þjóðadeildarinnar. Var hann spurður út í breytingarnar, en Ásmundur Haraldsson aðstoðarþjálfari og Ólafur Pétursson markvarðaþjálfari viku í sumar. Í þeirra stað eru komnir Ólafur Kristjánsson og Amir Mehica.
„Þessi breyting var gerð af minni hálfu. Ég taldi tíma til að fá nýjar raddir inn í hópinn. Nýtt upphaf og prófa nýja hluti. Þetta eru vinir mínir og það var ekki auðvelt að ræða þessa hluti. En ég taldi þetta gott. Þetta samstarf var farsælt og gott,“ sagði Þorsteinn um breytingarnar.
Ólafur er stórt nafn í íslenska boltanum. Þorsteinn er spenntur fyrir samstarfinu en var hann spurður að því hvort hann búist við því að þeir muni takast eitthvað á um ákvarðanir er snúa að landsliðinu.
„Það er alltaf þannig þegar menn vinna saman að þeir hafa ekki alltaf sömu sýn á hlutina. Svo þarf að sjá hvað hentar hverju sinni. Ég hef fulla trú á að við getum unnið hlutina saman. Ég held að þetta verði gott og farsælt samstarf,“ sagði Þorsteinn.