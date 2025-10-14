Segir þetta stærstu mistök sín sem dómari – Allir stóru dómarnir féllu með Liverpool

Mark Clattenburg, fyrrverandi enskur dómari, hefur lýst fyrsta Merseyside-slag sínum sem verstu frammistöðu ferilsins. Um var að ræða leik Everton og Liverpool á Goodison Park árið 2007, sem hann segir hafa verið eins og stríð sem hann var ekki andlega undirbúinn fyrir.
Í viðtali við Whistleblowers-hlaðvarp Daily Mail sagði Clattenburg að hann hefði ranglega gert ráð fyrir að leikurinn yrði sambærilegur við Manchester- eða Lundúnarslagina sem hann hafði áður dæmt.
„Ég var aðeins eitt ár inn í feril minn í ensku úrvalsdeildinni. Ég hafði nýlokið við að dæma Manchester-slag og Norður-Lundúnarslaginn og hélt að þetta yrði svipað. En þetta var allt annað, vinnumanna-slagur með gríðarlegum tilfinningum. Ég gerði þetta algjörlega rangt,“ sagði hann.
Clattenburg fékk síðar líflátshótanir eftir leikinn og var ekki skipaður í leik Everton næstu sex árin. Leikurinn fór 2–1 fyrir Liverpool undir stjórn Rafa Benítez, eftir að Everton hafði leitt í hálfleik með sjálfsmarki frá Sami Hyypiä.
„Ég sendi af velli tvo leikmenn Everton – Tony Hibbert og Phil Neville og gaf Liverpool tvær vítaspyrnur,“ sagði Clattenburg.
„Stuðningsmenn Everton héldu að Steven Gerrard hefði haft áhrif á mig, þar sem hann gekk framhjá myndavélinni þegar ég breytti spjaldi úr gulu í rautt, en það var alltaf rautt. Stærsta mistökin voru þó þegar ég dæmdi ekki víti á Jamie Carragher fyrir að toga Joleon Lescott niður.“
„Í augum Everton gerði ég þrjú stór mistök öll í hag Liverpool,“ sagði Clattenburg.