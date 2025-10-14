fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Við það að bresta í grát í beinni – Viðurkenndi að hann væri stundum að fá sér í glas

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Rashford sendir pillu á United – Kennir þeim um að hafa ekki náð sínu besta fram

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 14. október 2025 07:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Marcus Rashford virðist kenna óstöðugu umhverfi Manchester United um að hann hafi ekki náð að spila af stöðugleika á ferlinum hingað til.

Framherjinn gekk í sumar til liðs við Barcelona á árs láni sem hægt er að gera að varanlegum samningi, og hefur hann byrjað vel á Spáni. Rashford, sem er 27 ára, hefur skorað þrjú mörk og lagt upp fimm í fyrstu tíu leikjunum sínum með Katalóníuliðinu.

Frammistaða hans hefur tryggt honum áframhaldandi sæti í enska landsliðshópi Thomas Tuchels í aðdraganda HM á næsta ári. Fyrir leik Englands gegn Lettlandi á þriðjudag var Rashford spurður út í orð Tuchels, sem sagði að stöðugleiki væri það eina sem vantaði upp á til að hann yrði leikmaður í heimsklassa.

„Ég er sammála honum,“ sagði Rashford í viðtali við ITV.

„Stöðugleiki er gríðarlega mikilvægur þáttur. Ég hef verið í óstöðugu umhverfi mjög lengi og það gerir það erfiðara að sýna stöðugleika. En það er eitthvað sem ég vil bæta í leik mínum.“

Rashford bætti við að hann vilji ná sínu besta ekki stundum, heldur eins oft og hægt er. „Til að vera stöðugur, ekki bara í íþróttum heldur í lífinu almennt, þarftu stöðugleika í kringum þig í æfingum og vinnubrögðum. Á mínum ferli hafa orðið mjög miklar breytingar, en ég lít fram á veginn og vil bæta þetta. Þegar ég er á toppnum nýt ég fótboltans mest.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Rashford sendir pillu á United – Kennir þeim um að hafa ekki náð sínu besta fram
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Við það að bresta í grát í beinni – Viðurkenndi að hann væri stundum að fá sér í glas
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Var um tíma hræddur við að eyða peningum – Óttaðist hvað bræður hans myndu segja
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Frakkar pirraðir eftir haustkvöld í Reykjavík – „45 mínútur af helvíti“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sverrir brattur eftir magnaða frammistöðu – „„Að svara eftir föstudaginn var sérstaklega gott“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Ísak Bergmann uppljóstrar því hvernig Arnar barði trú í liðið – „Hvernig hann brást við, hann tók okkur á tal“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Kristian Nökkvi um markið góða gegn Frökkum í kvöld – „Að heyra í stuðningsmönnum þegar ég skoraði var geggjað“

Mest lesið

Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Sauð upp úr þegar Trump hélt ræðu á ísraelska þinginu í morgun – Sjáðu myndbandið
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Eldur logar á Siglufirði
Kristian Nökkvi um markið góða gegn Frökkum í kvöld – „Að heyra í stuðningsmönnum þegar ég skoraði var geggjað“
Logi Tómasson – „Ég var solid í kvöld og mikilvægt fyrir mig að spila þennan leik“
Elías Rafn í stuði eftir nokkrar geggjaðar vörslur gegn Frökkum – „ Þetta er stig sem ber að virða“
Hákon Arnar eftir frábær úrslit – „Við vorum aðeins hræddir, við ætluðum að vernda 1-0“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Hákon Arnar eftir frábær úrslit – „Við vorum aðeins hræddir, við ætluðum að vernda 1-0“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Daníel Leó eftir frábæra frammistöðu gegn Frökkum – „Verðum betri og betri með hverjum leiknum“

Daníel Leó eftir frábæra frammistöðu gegn Frökkum – „Verðum betri og betri með hverjum leiknum“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Arnar Gunnlaugs eftir jafnteflið – „Við vorum að læra af síðasta leik“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Sjáðu myndina – Gæslan á Laugardalsvelli greip krakka sem hljóp inn á völlinn
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Þetta hafði íslenska þjóðin að segja yfir sjónvarpinu í kvöld – „Það er söguleg stund og takk frá mér“

Þetta hafði íslenska þjóðin að segja yfir sjónvarpinu í kvöld – „Það er söguleg stund og takk frá mér“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Einkunnir leikmanna Íslands eftir frábær úrslit gegn Frökkum í Laugardal

Einkunnir leikmanna Íslands eftir frábær úrslit gegn Frökkum í Laugardal
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Strákarnir okkar gerðu jafntefli við Frakka
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Sjáðu markið – Kristian Nökkvi með geggjað mark til að jafna gegn Frökkum

Sjáðu markið – Kristian Nökkvi með geggjað mark til að jafna gegn Frökkum
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Sjáðu markið – Frakkar jöfnuðu eftir að hafa lamið fast á hurðina í seinni hálfleik
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Sjáðu markið – Guðlaugur Victor kom Íslandi yfir gegn Frakklandi
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Lykilmaður Liverpool fór meiddur út af í landsleik

Lykilmaður Liverpool fór meiddur út af í landsleik
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Missir að minnsta kosti af níu leikjum hjá Arsenal

Missir að minnsta kosti af níu leikjum hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Gjaldþrot blasir við
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Útskýrir af hverju hann hafnaði Liverpool og fór til Arsenal ári síðar
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Byrjunarlið Íslands: Arnar gerir tvær breytingar

Byrjunarlið Íslands: Arnar gerir tvær breytingar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Hjólar í föður Bellingham bræðranna – „Það er algjör brandari“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Wilshere á að snúa gengi Luton við
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Færast nær því að losa sig við Lewandowski
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Eru til í að bjarga Endrick svo hann eigi séns fyrir HM

Eru til í að bjarga Endrick svo hann eigi séns fyrir HM
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Tölfræði sem setur árangur Haaland í samhengi

Tölfræði sem setur árangur Haaland í samhengi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Snúa sér að Manchester United-goðsögn eftir að Gerrard sagði nei
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Tíu bestu landsleikir Íslands síðustu árin – Tölfræði ekki tekin með í reikninginn

Tíu bestu landsleikir Íslands síðustu árin – Tölfræði ekki tekin með í reikninginn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Skellti sér í sögubækurnar fyrir helgi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Haaland yfirgefur hópinn
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Óhugnanleg uppákoma – Allir heilir eftir að vél nauðlenti

Óhugnanleg uppákoma – Allir heilir eftir að vél nauðlenti
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Balti veit ekki hvernig Gummi Ben fer að – „Ég væri grátandi“

Balti veit ekki hvernig Gummi Ben fer að – „Ég væri grátandi“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Fjallað um ótrúlegt afrek Færeyinga um heim allan – Tveir í byrjunarliðinu spila á Íslandi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gylfi Þór ræðir umdeildan borða á Hlíðarenda – „Ég hef mjög gaman af því núna“