fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Potter vill starfið eftir brottrekstur Danans

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Potter vill starfið eftir brottrekstur Danans

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 14. október 2025 16:00

Graham Potter / Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Graham Potter, fyrrverandi stjóri Chelsea, Brighton og West Ham, hefur lýst yfir áhuga á að taka við sænska landsliðinu eftir að Jon Dahl Tomasson var látinn fara.

Potter, sem var rekinn frá West Ham í september eftir slæma byrjun í ensku úrvalsdeildinni, sagði í viðtali við Fotbollskanalen að hann væri opinn fyrir starfinu.

„Ég heyrði bara fréttirnar núna. Það er sorglegt, auðvitað, en já. Ég er reyndar í Svíþjóð akkúrat núna, í húsinu mínu hér. Ég er milli starfa eftir að hafa yfirgefið úrvalsdeildina,“ sagði Potter.

„Starfið sem landsliðsþjálfari Svíþjóðar er heillandi. Ég hef miklar taugar til Svíþjóðar og elska sænska knattspyrnu. Ég á henni margt að þakka, þannig að það væri frábært tækifæri fyrir mig.“

Potter stýrði Östersund frá 2011 til 2018 og leiddi félagið úr fjórðu deild upp í efstu deild, auk þess sem hann gerði það gott í Evrópudeildinni þegar liðið vann Arsenal á Emirates árið 2018.

Svíar eru í botnsæti B-riðils í undankeppni HM með aðeins eitt stig eftir fjóra leiki og hafa aðeins veika von um að komast á lokamótið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 41 mínútum
Potter vill starfið eftir brottrekstur Danans
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Þorsteinn: Við erum klárlega sterkari
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gæti endað á Old Trafford eftir fjaðrafok síðustu daga
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Rekinn eftir hörmulegt gengi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fullyrt að Heimir taki við Fylki á morgun – Kjartan Henry líka á förum?
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Þorsteinn átti frumkvæðið að því að skipta um menn í teyminu – „Þetta eru vinir mínir og það var ekki auðvelt að ræða þessa hluti“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Solskjær líklegur til að taka við spennandi starfi

Mest lesið

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Stórhýsi Anton loksins selt á undirverði
Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Solskjær líklegur til að taka við spennandi starfi
Simmi Vill í hálfgerðu atvinnuviðtali – „Ég tek á móti ráðningum“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Coote játar að sök – Brot hans sett í alvarlegasta flokkinn
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Myndband: Frakkar telja sig hafa verið hlunnfarna á Íslandi – „Andrúmsloftið hafði áhrif á dómarann“

Myndband: Frakkar telja sig hafa verið hlunnfarna á Íslandi – „Andrúmsloftið hafði áhrif á dómarann“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Ummæli Trump um eiganda stórliðsins vekja hörð viðbrögð
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Svíar fá harkalega á baukinn – Stjörnur Arsenal og Liverpool sérstaklega teknar fyrir
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Við það að bresta í grát í beinni – Viðurkenndi að hann væri stundum að fá sér í glas

Við það að bresta í grát í beinni – Viðurkenndi að hann væri stundum að fá sér í glas
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“

Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Var um tíma hræddur við að eyða peningum – Óttaðist hvað bræður hans myndu segja
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Rashford sendir pillu á United – Kennir þeim um að hafa ekki náð sínu besta fram

Rashford sendir pillu á United – Kennir þeim um að hafa ekki náð sínu besta fram
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Frakkar pirraðir eftir haustkvöld í Reykjavík – „45 mínútur af helvíti“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Sverrir brattur eftir magnaða frammistöðu – „„Að svara eftir föstudaginn var sérstaklega gott“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Ísak Bergmann uppljóstrar því hvernig Arnar barði trú í liðið – „Hvernig hann brást við, hann tók okkur á tal“

Ísak Bergmann uppljóstrar því hvernig Arnar barði trú í liðið – „Hvernig hann brást við, hann tók okkur á tal“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Kristian Nökkvi um markið góða gegn Frökkum í kvöld – „Að heyra í stuðningsmönnum þegar ég skoraði var geggjað“

Kristian Nökkvi um markið góða gegn Frökkum í kvöld – „Að heyra í stuðningsmönnum þegar ég skoraði var geggjað“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Logi Tómasson – „Ég var solid í kvöld og mikilvægt fyrir mig að spila þennan leik“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Elías Rafn í stuði eftir nokkrar geggjaðar vörslur gegn Frökkum – „ Þetta er stig sem ber að virða“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Hákon Arnar eftir frábær úrslit – „Við vorum aðeins hræddir, við ætluðum að vernda 1-0“

Hákon Arnar eftir frábær úrslit – „Við vorum aðeins hræddir, við ætluðum að vernda 1-0“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Daníel Leó eftir frábæra frammistöðu gegn Frökkum – „Verðum betri og betri með hverjum leiknum“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Arnar Gunnlaugs eftir jafnteflið – „Við vorum að læra af síðasta leik“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Sjáðu myndina – Gæslan á Laugardalsvelli greip krakka sem hljóp inn á völlinn
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Þetta hafði íslenska þjóðin að segja yfir sjónvarpinu í kvöld – „Það er söguleg stund og takk frá mér“

Þetta hafði íslenska þjóðin að segja yfir sjónvarpinu í kvöld – „Það er söguleg stund og takk frá mér“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Einkunnir leikmanna Íslands eftir frábær úrslit gegn Frökkum í Laugardal

Einkunnir leikmanna Íslands eftir frábær úrslit gegn Frökkum í Laugardal
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Strákarnir okkar gerðu jafntefli við Frakka
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Sjáðu markið – Kristian Nökkvi með geggjað mark til að jafna gegn Frökkum

Sjáðu markið – Kristian Nökkvi með geggjað mark til að jafna gegn Frökkum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Sjáðu markið – Frakkar jöfnuðu eftir að hafa lamið fast á hurðina í seinni hálfleik
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Sjáðu markið – Guðlaugur Victor kom Íslandi yfir gegn Frakklandi
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Lykilmaður Liverpool fór meiddur út af í landsleik

Lykilmaður Liverpool fór meiddur út af í landsleik
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Missir að minnsta kosti af níu leikjum hjá Arsenal

Missir að minnsta kosti af níu leikjum hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gjaldþrot blasir við
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Útskýrir af hverju hann hafnaði Liverpool og fór til Arsenal ári síðar