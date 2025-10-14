Potter vill starfið eftir brottrekstur Danans

Graham Potter, fyrrverandi stjóri Chelsea, Brighton og West Ham, hefur lýst yfir áhuga á að taka við sænska landsliðinu eftir að Jon Dahl Tomasson var látinn fara.
Potter, sem var rekinn frá West Ham í september eftir slæma byrjun í ensku úrvalsdeildinni, sagði í viðtali við Fotbollskanalen að hann væri opinn fyrir starfinu.
„Ég heyrði bara fréttirnar núna. Það er sorglegt, auðvitað, en já. Ég er reyndar í Svíþjóð akkúrat núna, í húsinu mínu hér. Ég er milli starfa eftir að hafa yfirgefið úrvalsdeildina,“ sagði Potter.
„Starfið sem landsliðsþjálfari Svíþjóðar er heillandi. Ég hef miklar taugar til Svíþjóðar og elska sænska knattspyrnu. Ég á henni margt að þakka, þannig að það væri frábært tækifæri fyrir mig.“
Potter stýrði Östersund frá 2011 til 2018 og leiddi félagið úr fjórðu deild upp í efstu deild, auk þess sem hann gerði það gott í Evrópudeildinni þegar liðið vann Arsenal á Emirates árið 2018.
Svíar eru í botnsæti B-riðils í undankeppni HM með aðeins eitt stig eftir fjóra leiki og hafa aðeins veika von um að komast á lokamótið.