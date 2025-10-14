Opnar sig um það þegar átta ára drengur lést í fangi hans

Fyrrum enski landsliðsmaðurinn Paul Gascoigne hefur opnað sig um hræðilega lífsreynslu úr æsku, þegar ungur drengur lést í fanginu á honum.
Gascoigne sagði frá atvikinu í viðtali í Good Morning Britain og lýsti því hvernig hann, aðeins tíu ára gamall, var að passa yngri bróður vinar síns þegar slysið varð.
Drengurinn, sem var átta ára, hljóp á undan honum eftir að þeir höfðu farið í búðina en var síðan keyrður niður af bíl.
„Hann vildi ekki fara í strákaklúbbinn og ég sagði að ég myndi passa hann,“ rifjaði Gascoigne upp, greinilega djúpt snortinn.
„Við gengum út úr búðinni og ég sagði: ‘Fljótt, hlaupum heim.’ Hann hljóp aðeins eitt skref á undan mér og þá kom bíllinn.“
Gascoigne hljóp að honum, en drengurinn lést í fanginu á honum. „Ég hélt að hann væri enn á lífi því varirnar hreyfðust aðeins. Ég sagði: ‘Hann er í lagi, hann andar,’ en hann var það ekki. Það var síðasta hreyfingin hans.“
Atvikið hefur fylgt Gascoigne alla tíð síðan, og hann viðurkenndi að það hafi haft djúp áhrif á andlega heilsu hans og líf síðar meir.