Hetja gærdagsins sem kostaði milljarða í sumar vakti athygli hjá lággjaldaflugfélagi

Nick Woltemade og Dan Ballard lentu í vandræðalegri endurfundum aðeins nokkrum klukkustundum eftir að þýski framherjinn skoraði sitt fyrsta landsliðsmark í leik gegn Norður-Írlandi.
Woltemade, sem Newcastle keypti í sumar fyrir metupphæðina 69 milljónir punda, tryggði Þýskalandi 1–0 sigur í Belfast á mánudagskvöld í undankeppni HM og þar með sitt fyrsta mark fyrir þjóð sína.
Á meðan fagnaði Woltemade, upplifði varnarmaðurinn Dan Ballard kvöld vonbrigða, hann sá mark sitt dæmt af vegna rangstöðu og átti í stífum baráttum við hávaxna sóknarmanninn án árangurs.
En skömmu eftir leikinn mættust þeir aftur, í þetta sinn ekki á vellinum heldur í farþegarými EasyJet-flugs. Báðir tóku þeir 10:40 flugið frá Belfast til Newcastle á þriðjudagsmorgni, aðeins nokkrum klukkustundum eftir stríðið á Windsor Park.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum sat Woltemade fremst í vélinni, með derhúfu og hettu uppi megnið af 45 mínútna ferðinni, á meðan Ballard sat aftar í vélinni.
Athyli vakti að einn dýrasti leikmaður enska boltans í sumar myndi láta sjá sig í flugi hjá lággjaldaflugfélagi.
Þeir munu þó ekki mætast aftur á knattspyrnuvellinum fyrr en eftir tvo mánuði, þegar Newcastle og Sunderland eigast við í væntanlegum norður-engelskum stórslagi.