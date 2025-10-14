Gæti endað á Old Trafford eftir fjaðrafok síðustu daga

Enski miðjumaðurinn Jobe Bellingham gæti verið á förum frá Borussia Dortmund eftir erfiða byrjun í Þýskalandi. Samkvæmt Bild fylgjast bæði Manchester United og Crystal Palace grannt með stöðu hans.
Bellingham, sem er 20 ára, gekk í raðir Dortmund í sumar frá Sunderland fyrir um 27 milljónir punda. Hann hefur þó átt erfitt uppdráttar og spilað einungis 301 mínútu í níu leikjum á tímabilinu.
Að sögn Daily Mail hefur Bellingham átt við persónuleg vandamál að stríða. Þar segir að hann eigi erfitt með að aðlagast og haldi sig að mestu leyti heima. Virðist þetta hafa áhrif á spilamennsku hans.
Þá var faðir hans, Mark Bellingham, sagður hafa orðið mjög reiður þegar Jobe var tekinn af velli í 3-3 jafntefli gegn St. Pauli, sem endaði með rifrildi við íþróttastjórann Sebastian Kehl.
Samkvæmt fréttum á Ruben Amorim, stjóri Manchester United, að vera mikill aðdáandi Bellingham og telja hann passa vel í sitt leikjakerfi.
Crystal Palace hefur einnig áhuga, þar sem félagið undirbýr sig fyrir mögulegt brotthvarf Adam Wharton, sem hefur verið orðaður við stórlið á borð við United, Liverpool, Real Madrid og Manchester City.