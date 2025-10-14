Afmælisveisla Wayne Rooney byrjuð – Klæddi sig upp sem þekkt rokkstjarna og söng fyrir gestina

Wayne Rooney verður ekki fertugur fyrr en í lok mánaðarins, en afmælisveislan virðist þegar hafin. Fyrrum stjarna Manchester United og enska landsliðsins eyddi síðustu helgi í lúxusferð til Cotswolds ásamt eiginkonu sinni, Coleen, og vinum.
Samkvæmt The Sun skipulagði Coleen ferðina og lét flytja þau með þyrlu á fallegt sumarhús við vatn á svæðinu, þar sem meðal annars Beckham-hjónin eiga heimili. Þar slakaði Wayne á með óvæntum hætti, hann klæddi sig upp sem rokkgoðsögnin Freddie Mercury og söng hástöfum helstu lög Queen.
„Allir vita að Wayne elskar að syngja, en hann var algjörlega í essinu sínu sem Freddie Mercury,“ sagði heimildarmaður blaðsins.
„Hann leit út fyrir að hafa gaman af því og tók öll þekktustu lögin.“
Wayne og Coleen kynntust þegar þau voru aðeins tólf ára í heimabæ sínum Liverpool og hófu samband fjórum árum síðar. Þau giftu sig árið 2008 og eiga saman fjögur börn: Kai (15), Klay (11), Kit (8) og Cass (6).
Fyrir tveimur vikum viðurkenndi Rooney í einlægu viðtali við fyrrum liðsfélaga sinn Rio Ferdinand að hann hefði líklega dáið ef ekki hefði verið fyrir Coleen, sem hann segir hafa bjargað sér frá áfengisvandamálum. Hann sagðist hafa drukkið stanslaust í tvo daga áður en hann mætti á æfingar og reynt að fela áfengislyktina með augndropum, tyggjói og rakspíra.