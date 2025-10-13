Wilshere á að snúa gengi Luton við

Jack Wilshere hefur verið ráðinn nýr stjóri Luton Town. Þetta er fyrsta fasta aðalþjálfarastarf þessa fyrrum miðjumanns Arsenal og enska landsliðsins.
Wilshere, sem er 33 ára, tók tímabundið við Norwich í lok síðasta tímabils og stýrði liðinu í tveimur leikjum, en fékk ekki starfið til frambúðar. Hann tekur nú við Luton af Matt Bloomfield, sem var rekinn í síðustu viku eftir dapra byrjun í ensku C-deildinni.
Luton var í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2023-2024 en hefur fallið tvisvar í röð. „Það er mikill heiður að verða ráðinn stjóri Luton,“ sagði Wilshere á heimasíðu félagsins.
Wilshere lék með yngri liðum Luton áður en hann gekk til liðs við Arsenal níu ára gamall. Hann hefur undanfarin ár starfað sem þjálfari í akademíu Arsenal og aðstoðarþjálfari Norwich.
Chris Powell, fyrrum stjóri Charlton og aðstoðarþjálfari enska landsliðsins, verður aðstoðarmaður Wilshere.
Fyrsti leikur hans við stjórnvölinn verður á heimavelli gegn Mansfield á laugardaginn.
Jack Wilshere is our new manager 🧡
— Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025