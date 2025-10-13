fbpx
Mánudagur 13.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Skellti sér í sögubækurnar fyrir helgi

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Tíu bestu landsleikir Íslands síðustu árin – Tölfræði ekki tekin með í reikninginn

433
Mánudaginn 13. október 2025 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það er áhugavert kvöld framundan í Laugardalnum þegar Ísland tekur á móti Frakklandi í undankeppni Evrópumótsins, eftir fína byrjun í riðlinum kom bakslag gegn Úkraínu á föstudag. Liðið fékk á sig fimm mörk á heimavelli, sjaldséð sjón hjá íslensku landsliði.

Tölfræði liðsins með boltann var hins vegar góð og Arnar Gunnlaugsson þjálfari liðsins hamrar á því eftir leikinn. „Ég veit að þetta er besti leikur sem Ísland hefur spilað með bolta frá stofnun landsliðsins, með boltann . Það þarf enginn að trúa mér, það þarf bara að kíkja í tölfræðina, þetta eru allt opinberar tölur. Þá er ég að tala um hátt skrifað lið á FIFA listanum. Það þarf að fara aftur fyrir lið í 100. sæti til að finna sambærilega frammistöðu með boltann,“ sagði Arnar á fréttamannafundi í gær.

En tölfræðin vinnur ekki leiki eins og margur þekkir, þó frammistaðan hafi verið góð voru vankantar í varnarleik liðsins. Úkraína er í sæti 28 á lista FIFA en í gegnum árin hefur íslenska liðið oft náð í úrslit gegn þjóð í þeim styrkleika og ofar.

Orð Arnars eiga svo sannarlega einhvern rétt á sér en sigur íslenska landsliðsins haustið 2012 gegn Noregi var álíka þegar kemur að tölfræði, gríðarlegir yfirburðir íslenska liðsins sem vann 2-0 sigur.

Á gullöld landsliðsins voru þó oft önnur gildi og til gamans skoðum við hér tíu bestu úrslit landsliðsins á þeim tíma. Liðið fékk á sig lítið af mörkum og var ansi klókt að sækja úrslit.

Ísland 2 – 0 Noregur (September 2012)
Tölfræðin ekki ósvipuð og í tapi Ísland gegn Úkraínu á föstudag en niðurstaðan önnur, Kári Árnason og Alfreð Finnbogason með mörkin. Noregur var þarna í 26 sæti á heimslista FIFA en Úkraína er í dag í 28 sæti.

Sviss 4 – 4 Ísland (September 2013)
Sviss sat þarna í 15 sæti á heimslista FIFA, við fórum á útivöll og skoruðum fjögur mörk. Þrenna frá Jóhanni Berg Guðmundssyni og Kolbeinn Sigþórsson með eitt mark.

Ísland 3 – 0 Tyrkland (September 2014)
Þarna voru Tyrkir metnir í svipuðum styrkleika og Úkraína í dag, komu á Laugardalsvöll og voru flengdir 3-0.

Ísland 2 – 0 Holland (Október 2014)
Holland mætti á Laugardalsvöll sem fjórða besta lið í heimi samkvæmt styrkleikarlista FIFA, teknir í bakaríið á Laugardalsvelli. Gylfi Þór Sigurðsson með bæði mörkin

Holland 0 – 1 Ísland (September 2015)
Hollendingar þarna tæpu ári síðan komnir í 12 sæti á styrkleikalista FIFA en það þótti afrek fyrir íslenskt landslið að vinna þar 0-1 sigur.

Portúgal 1 – 1 Ísland (Júní 2016)
Í fyrsta leik á Evrópumóti, þarna var Portúgal talið 8 besta landslið í heimi en við gerðum jafntefli við þá. Birkir Bjarnason sá um að skora markið.

Draumurinn á EM gaf vel í kassann hjá öllum

Ísland 2 – 1 England (Júní 2016)
Ellefta besta landslið í heimi á þessum tímapunkti átti ekki séns í öflugt íslenskt landslið.

Ísland 1 – 0 Króatía (Júní 2017)
Þarna sem 18 besta landslið í heimi samkvæmt lista FIFA mætti á Laugardalsvöll og fór heim með 0 stig.

Tyrkland 0 – 3 Ísland (Október 2017)
Tyrkir ekki í sínum hæstu hæðum, í sæti 33 á lista FIFA þarna en að fara á útivöll og vinna þá 0-3 þótti magnað afrek.

Argentína 1 – 1 Ísland (Júní 2018)
Fimmta besta landslið í heimi á þessum tímapunkti mætti Íslandi í fyrsta leik á HM í Rússlandi, niðurstaðan 1-1 jafntefli þar sem Lionel Messi lenti í klóm Hannesar Halldórssonar á eftirminnilegan hátt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Tíu bestu landsleikir Íslands síðustu árin – Tölfræði ekki tekin með í reikninginn
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Skellti sér í sögubækurnar fyrir helgi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Haaland yfirgefur hópinn
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Óhugnanleg uppákoma – Allir heilir eftir að vél nauðlenti
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Balti veit ekki hvernig Gummi Ben fer að – „Ég væri grátandi“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fjallað um ótrúlegt afrek Færeyinga um heim allan – Tveir í byrjunarliðinu spila á Íslandi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gylfi Þór ræðir umdeildan borða á Hlíðarenda – „Ég hef mjög gaman af því núna“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Áfall fyrir Chelsea – Einn besti leikmaður liðsins fer meiddur heim úr landsliðsverkefni

Mest lesið

Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Gylfi Þór ræðir umdeildan borða á Hlíðarenda – „Ég hef mjög gaman af því núna“
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Þetta eru gíslarnir sjö sem Hamas sleppti í morgun
Áfall fyrir Chelsea – Einn besti leikmaður liðsins fer meiddur heim úr landsliðsverkefni
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Gylfi Þór í ítarlegu einkaviðtali: Hamingjusamur Íslandsmeistari sem vill komast aftur í landsliðið – „Mitt álit skiptir engu máli, Arnar velur hópinn“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Besti leikmaður sem hann hefur þjálfað – Vildi bara djamma og var alltof þungur

Besti leikmaður sem hann hefur þjálfað – Vildi bara djamma og var alltof þungur
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Arnar talar um besta landsleik í sögu Íslands gegn Úkraínu – „Það er gott og blessað, þið þurfið að selja ykkar blöð og ég skil það vel“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Líklegt byrjunarlið Íslands í kvöld – Kemur Aron Einar inn?
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Einn ótrúlegasti sjónvarpshrekkur allra tíma: Þegar Arsenal-goðsögnin var sannfærð um að hún hefði lent í tímaflakki

Einn ótrúlegasti sjónvarpshrekkur allra tíma: Þegar Arsenal-goðsögnin var sannfærð um að hún hefði lent í tímaflakki
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Trúði ekki ummælum félaga síns í beinni – „Leifur, ekki reyna þetta… það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað“

Trúði ekki ummælum félaga síns í beinni – „Leifur, ekki reyna þetta… það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað“
433Sport
Í gær
Óheppilegt hjá landsliðsmarkverði Íslands – „Hann hefur farið línuvillt“
433Sport
Í gær

Tæta Hafnfirðinga í sig – „Hvað vakir fyrir þeim?“

Tæta Hafnfirðinga í sig – „Hvað vakir fyrir þeim?“
433Sport
Í gær
Birkir furðar sig á umræðunni um Túfa – „Bara galið“
433Sport
Í gær
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur

Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur
433Sport
Fyrir 2 dögum

Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val

Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
433Sport
Fyrir 2 dögum
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 2 dögum

Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“

Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hákon: „Dýrt að gera svona aulamistök“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“

Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Hreinasta hörmung“

Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Hreinasta hörmung“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
433Sport
Fyrir 2 dögum

United horfir einnig til Tyrkjans unga

United horfir einnig til Tyrkjans unga
433Sport
Fyrir 2 dögum
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 2 dögum

Síðasti kaflinn á ferli Giroud

Síðasti kaflinn á ferli Giroud
433Sport
Fyrir 2 dögum

Haaland bestur í mánuðinum

Haaland bestur í mánuðinum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn