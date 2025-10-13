fbpx
Mánudagur 13.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Gerrard hafnar starfinu – Segja Grétar Rafn koma að því að finna næsta mann

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Skoða það að breyta undankeppni EM til að gera hana áhugaverðari

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 13. október 2025 09:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

UEFA er að skoða metnaðarfullar áætlanir um að gera undankeppni Evrópumótsins í knattspyrnu áhugaverðari og skemmtilegri fyrir áhorfendur.

Aleksander Ceferin, forseti UEFA, segist ekki hafa í hyggju að breyta sjálfu lokamótinu, en hann viðurkenndi nýverið að hægt væri að endurskoða og bæta fyrirkomulag undankeppninnar.

„Kannski gæti undankeppnin verið öðruvísi,“ sagði Ceferin á Portugal Football Summit 2025.

„Það verða ekki fleiri leikir, en hugsanlega mun áhugaverðara fyrirkomulag. Við erum að íhuga þetta um þessar mundir.“

Innan UEFA stendur nú yfir ítarleg úttekt á því hvernig megi auka áhuga stuðningsmanna á undankeppnum landsliða. Stefnt er að því að kanna ýmsa valkosti og mögulegar breytingar á kerfinu sem gætu gert leikina markvissari og spennandi fyrir bæði leikmenn og áhorfendur.

Eitt af því sem rætt hefur verið er hvort hægt sé að taka upp svipað kerfi og notað er í öðrum keppnum sambandsins, eins og UEFA Nations League eða Meistaradeild Evrópu, þar sem stig og umferðir skapa meiri dramatík og baráttu.

Ceferin lagði áherslu á að markmiðið væri ekki að lengja leikjatörnina, heldur að finna leiðir til að halda uppi áhuga og keppnisanda í undankeppninni fram að sjálfu lokamótinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 14 mínútum
Skoða það að breyta undankeppni EM til að gera hana áhugaverðari
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Áfall fyrir Chelsea – Einn besti leikmaður liðsins fer meiddur heim úr landsliðsverkefni
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gerrard hafnar starfinu – Segja Grétar Rafn koma að því að finna næsta mann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gylfi Þór í ítarlegu einkaviðtali: Hamingjusamur Íslandsmeistari sem vill komast aftur í landsliðið – „Mitt álit skiptir engu máli, Arnar velur hópinn“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Besti leikmaður sem hann hefur þjálfað – Vildi bara djamma og var alltof þungur
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Arnar talar um besta landsleik í sögu Íslands gegn Úkraínu – „Það er gott og blessað, þið þurfið að selja ykkar blöð og ég skil það vel“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Líklegt byrjunarlið Íslands í kvöld – Kemur Aron Einar inn?
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Einn ótrúlegasti sjónvarpshrekkur allra tíma: Þegar Arsenal-goðsögnin var sannfærð um að hún hefði lent í tímaflakki

Mest lesið

Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Líklegt byrjunarlið Íslands í kvöld – Kemur Aron Einar inn?
Einn ótrúlegasti sjónvarpshrekkur allra tíma: Þegar Arsenal-goðsögnin var sannfærð um að hún hefði lent í tímaflakki
Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif
Trúði ekki ummælum félaga síns í beinni – „Leifur, ekki reyna þetta… það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Tæta Hafnfirðinga í sig – „Hvað vakir fyrir þeim?“
433Sport
Í gær

Birkir furðar sig á umræðunni um Túfa – „Bara galið“

Birkir furðar sig á umræðunni um Túfa – „Bara galið“
433Sport
Í gær
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
433Sport
Í gær
Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur
433Sport
Fyrir 2 dögum

Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val

Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
433Sport
Fyrir 2 dögum

Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“

Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 2 dögum

Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“

Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hákon: „Dýrt að gera svona aulamistök“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“

Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“

Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Hreinasta hörmung“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
433Sport
Fyrir 2 dögum

United horfir einnig til Tyrkjans unga

United horfir einnig til Tyrkjans unga
433Sport
Fyrir 2 dögum
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 2 dögum
Síðasti kaflinn á ferli Giroud
433Sport
Fyrir 2 dögum

Haaland bestur í mánuðinum

Haaland bestur í mánuðinum
433Sport
Fyrir 2 dögum

Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum

Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn
433Sport
Fyrir 2 dögum

Byrjunarlið Íslands í kvöld – Sævar Atli byrjar og Daníel Tristan sest á bekkinn

Byrjunarlið Íslands í kvöld – Sævar Atli byrjar og Daníel Tristan sest á bekkinn
433Sport
Fyrir 2 dögum
Liverpool farið að skoða enska miðjumanninn
433Sport
Fyrir 2 dögum
United setur það í forgang að kaupa miðjumann – Skoða þessa tvo núna
433Sport
Fyrir 2 dögum

Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool

Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool
433Sport
Fyrir 2 dögum

Skilaboð Amorim til leikmanna United á laugardag vekja athygli enskra blaða

Skilaboð Amorim til leikmanna United á laugardag vekja athygli enskra blaða
433Sport
Fyrir 2 dögum
United skoðar að innleiða kerfi frá Bandaríkjunum – Gætir þá átt sæti á Old Trafford
433Sport
Fyrir 2 dögum
Mun Óskar Hrafn stíga úr sviðsljósinu sem þjálfari í haust?