Skoða það að breyta undankeppni EM til að gera hana áhugaverðari

UEFA er að skoða metnaðarfullar áætlanir um að gera undankeppni Evrópumótsins í knattspyrnu áhugaverðari og skemmtilegri fyrir áhorfendur.
Aleksander Ceferin, forseti UEFA, segist ekki hafa í hyggju að breyta sjálfu lokamótinu, en hann viðurkenndi nýverið að hægt væri að endurskoða og bæta fyrirkomulag undankeppninnar.
„Kannski gæti undankeppnin verið öðruvísi,“ sagði Ceferin á Portugal Football Summit 2025.
„Það verða ekki fleiri leikir, en hugsanlega mun áhugaverðara fyrirkomulag. Við erum að íhuga þetta um þessar mundir.“
Innan UEFA stendur nú yfir ítarleg úttekt á því hvernig megi auka áhuga stuðningsmanna á undankeppnum landsliða. Stefnt er að því að kanna ýmsa valkosti og mögulegar breytingar á kerfinu sem gætu gert leikina markvissari og spennandi fyrir bæði leikmenn og áhorfendur.
Eitt af því sem rætt hefur verið er hvort hægt sé að taka upp svipað kerfi og notað er í öðrum keppnum sambandsins, eins og UEFA Nations League eða Meistaradeild Evrópu, þar sem stig og umferðir skapa meiri dramatík og baráttu.
Ceferin lagði áherslu á að markmiðið væri ekki að lengja leikjatörnina, heldur að finna leiðir til að halda uppi áhuga og keppnisanda í undankeppninni fram að sjálfu lokamótinu.