Óhugnanleg uppákoma – Allir heilir eftir að vél nauðlenti

Nígeríska landsliðið í knattspyrnu lenti sem betur fer heilu og höldnu heima eftir að flugvél sem þeir voru í var nauðlent á föstudag.
Liðið hafði unnið 2-1 útisigur á Lesótó í undankeppni HM og var á leið til baka þegar sprunga myndaðist í framrúðu flugvélarinnar aðeins 25 mínútum eftir flugtak frá Luanda í Angóla, þar sem vélin hafði millilent til eldsneytistöku.
Flugmaður ValueJet vélarinnar brást strax við og sneri aftur til flugvallarins. Allir um borð, leikmenn, starfslið og fulltrúar stjórnvalda, voru fluttir í öruggt skjól og enginn slasaðist.
Liðið hélt síðar áfram ferð sinni og var myndað þegar það lenti í Uyo í Nígeríu. Meðal leikmanna eru stjörnur á borð við Victor Osimhen hjá Galatasaray og Ademola Lookman hjá Atalanta.
Atvikið tafði ferðalag liðsins örlítið fyrir komandi leik gegn Benín, sem gæti reynst lykilviðureign í baráttunni um sæti á HM 2026 í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Nígería situr sem stendur í þriðja sæti í sínum riðli, þremur stigum á eftir Benín. Aðeins sigurliðið í riðlinum fer beint á lokamótið.