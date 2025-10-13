Missir að minnsta kosti af níu leikjum hjá Arsenal

Martin Odegaard, fyrirliði Arsenal, verður frá næstu níu leiki eftir að hafa meiðst á hné í sigri liðsins á West Ham 4. október.
Samkvæmt ensku fjölmiðlunum um er um að ræða meiðsli á miðlægum hliðarliðböndum (MCL), en Norðmaðurinn þurfti að yfirgefa völlinn í fyrri hálfleik. Arsenal staðfesti í tilkynningu að hann myndi missa af landsleikjahléinu, en félagið gaf enga tímalínu á endurkomu hans.
BBC greinir nú frá því að Ødegaard verði ekki klár í leik fyrr en eftir næsta landsleikjahlé í miðjum nóvember, sem þýðir að hann verður fjarverandi í að minnsta kosti níu leikjum.
Hann mun því missa af úrvalsdeildarleikjum gegn Fulham, Crystal Palace, Burnley og Sunderland, auk þess sem hann verður ekki með í Meistaradeildinni gegn Atlético Madrid og Slavia Prag. Þá verður hann einnig fjarverandi þegar Arsenal mætir Brighton í deildarbikarnum.
Meiðsli fyrirliðans koma á óheppilegum tíma, þar sem Arsenal hefur byrjað tímabilið vel bæði í ensku úrvalsdeildinni og í Evrópu. Ødegaard hefur verið lykilmaður undir stjórn Mikel Arteta, bæði með framlagi sínu á vellinum og sem leiðtogi í hópnum.
Talið er að Arsenal muni fara varlega með hann í endurhæfingunni til að koma í veg fyrir bakslag, enda hefur liðið áður orðið fyrir höggi þegar lykilmenn hafa snúið of fljótt aftur.