Hjólar í föður Bellingham bræðranna – „Það er algjör brandari“

Enska goðsögnin Sir Geoff Hurst hefur gagnrýnt framgöngu Mark Bellingham, föður Jude og Jobe Bellingham, og varað hann við að verða of íþyngjandi í þátttöku sinni í ferli sona sinna.
Hurst, sem er 83 ára og þekktastur fyrir þrennu sína í úrslitaleik HM 1966, er síðasti eftirlifandi leikmaður úr sigurliði Englands. Hann sagði nýverið á viðburði í Bristol að framkoma föðurins hefði verið algjör brandari.
Atvikið sem um ræðir átti sér stað í ágúst þegar Mark Bellingham, sem gegnir lykilhlutverki sem ráðgjafi beggja sona sinna, lét í ljós óánægju sína eftir að Jobe Bellingham var tekinn útaf í hálfleik í frumraun sinni með Borussia Dortmund. Liðið gerði 3-3 jafntefli við St. Pauli eftir að hafa verið 3-1 yfir, og samkvæmt þýskum miðlum beið Mark í göngunum eftir leik og ræddi heitt við íþróttastjórann Sebastian Kehl um bæði skiptinguna og spilamennsku liðsins.
„Ég sá mynd í blaði þar sem hann var kallaður valdamesti maður ensks fótbolta, faðir Jude Bellingham,“ sagði Hurst.
„Hann kvartaði yfir því að sonur hans hefði verið tekinn útaf. Það er algjör brandari. Ef slíkt hegðunarmynstur er ekki stöðvað, er það hreinlega skömm.“
Þrátt fyrir gagnrýnina hrósaði Hurst bæði Jude Bellingham og Harry Kane sem þeim leikmönnum sem hann dáist mest að í enska landsliðinu.
Eftir atvikið hafa stjórnendur Dortmund hert reglur sínar og bannað fjölskyldumeðlimum aðgang að búningsklefum.