Arnar Gunnlaugs eftir jafnteflið – „Við vorum að læra af síðasta leik“

„Líður bara mjög vel, ótrúlegt effort. Hver einasti maður barðist til síðasta blóðdropa, gegn frábæru liði sem er líkamlega sterkt,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari Íslands á Sýn eftir 2-2 jafntefli gegn Frakklandi í kvöld.
Eftir 3-5 tap gegn Úkraínu var frammistaða íslenska liðsins öguð í kvöld, gegn næst besta landsliði í heimi spiluðu drengirnir frábærlega.
„Við sýndum sterkan karakter, við vorum að læra af síðasta leik. Við vorum agaðir og skipulagðir, við héldum okkur inni í augnablikinu. Þú vilt að liðið sé að bæta sig leik frá leik.“
Frakkarnir lentu undir í leiknum og virtust þá setja í næsta gír.
„Þeir breyttu um gír eftir fyrsta markið okkar, þeirra gír er aðeins kraftmeiri en okkar. Það er einmanalegt að lenda undir gegn svona liði, ég þekki þá tilfinningu sjálfur. Þeir sem komu inn stóðu sig vel, komu sér inn í leikinn. Við þurftum að skipa því leikmenn voru búnir á því. Ég gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum.“
„Þetta er lærdómur fyrir mig, hver leikur er ótrúlega mikilvægur og erfiður. Ég og leikmenn og þjóðin, þessi gluggi fór ekki alveg jafn vel og við vonuðumst til.“