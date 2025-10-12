Óheppilegt hjá landsliðsmarkverði Íslands – „Hann hefur farið línuvillt“

Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson, þáttastjórnendur hins geysivinsæla hlaðvarps Chess After Dark, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is þetta skiptið.
Það var til að mynda rætt um óheppilegt atvik er varðar landsliðsmarkvörðinn Elías Rafn Ólafsson á dögunum, en þá var hann bekkjaður í stórleik Midtjylland gegn FCK í Danmörku fyrir að missa af liðsfundi.
„Miðað við það sem maður hefur séð af Elíasi hefur þetta verið algjörlega óvart. Hann hefur farið línuvilt í skipulaginu,“ sagði Helgi.
Elías er í mikilli samkeppni við Jonas Lossl um stöðuna hjá Midtjylland og er einnig í baráttu við Hákon Rafn Valdimarsson í landsliðinu.
„Þetta er óheppilegt þegar þú ert í mikilli baráttu, þá eru það ekki svona hlutir sem þú vilt missa af leikjum út af.“
Það var einnig komið inn á samkeppnina í landsliðinu, en Hákon var aðalmarkvörður í nokkra stund áður en Elías tók sætið.
„Maður var að vonast til að Hákon fengi eitthvað move, mér finnst hann allt of góður til að vera varamarkvörður,“ sagði Birkir, en Hákon er á mála hjá Brentford í ensku úrvalsdeildinni.
Þátturinn í heild er í spilaranum.