Tveir hópar valdir – Sá fyrsti hjá Donna

Halldór Jón Sigurðsson, nýr landsliðsþjálfari U19 kvenna, hefur valið leikmenn sem æfa dagana 21.-23. október.
Æfingarnar fara fram í Miðgarði í Garðabæ og eru liður í undirbúningi liðsins fyrir fyrstu umferð undankeppni EM 2026.
Ísland er þar í riðli með Portúgal, Danmörku og Kosóvó og verður hann leikinn dagana 26. nóvember – 2. desember.
Hópurinn
Edith Kristín Kristjánsdóttir – Breiðablik
Helga Rut Einarsdóttir – Breiðablik
Herdís Halla Guðbjartsdóttir – Breiðablik
Líf Joostdóttir van Bemmel – Breiðablik
Sunna Rún Sigurðardóttir – Breiðablik
Berglind Freyja Hlynsdóttir – FH
Jónína Linnet – FH
Thelma Karen Pálmsdóttir – FH
Embla Fönn Jónsdóttir – FHL
Katrín Erla Clausen – Fram
Ísold Hallfríðar Þórisdóttir – Haukar
Rut Sigurðardóttir – Haukar
Viktoría Sólveig K. Óðinsdóttir – Haukar
Ísabel Rós Ragnarsdóttir – HK
Karlotta Björk Andradóttir – HK
Vala María Sturludóttir – ÍA
Magdalena Jónsdóttir – ÍBV
Anna Arnarsdóttir – Keflavík
Salóme Kristín Róbertsdóttir – Keflavík
Katla Guðmundsdóttir – KR
Rebekka Sif Brynjarsdóttir – FC Nordsjælland
Fanney Lísa Jóhannesdóttir – Stjarnan
Hrefna Jónsdóttir – Stjarnan
Sandra Hauksdóttir – Stjarnan
Birgitta Rún Finnbogadóttir – Tindastóll
Elísa Bríet Björnsdóttir – Tindastóll
Hrafnhildur Salka Pálmadóttir – Tindastóll
Arnfríður Auður Arnarsdóttir – Valur
Ágústa María Valtýsdóttir – Valur
Sóley Edda Ingadóttir – Valur
Freyja Stefánsdóttir – Víkingur R.
Halla Bríet Kristjánsdóttir – Völsungur
Hildur Anna Birgisdóttir – Þór/KA
Brynja Rán Knudsen – Þróttur R.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir – PEC Zwolle
Margrét Magnúsdóttir, landsliðsþjálfari U17 kvenna, hefur þá valið hóp sem æfir dagana 22. og 23. október.
Æfingarnar fara einnig fram í Miðgarði í Garðabæ og eru þær liður í undirbúningi liðsins fyrir undankeppni EM 2026. Ísland mætir þar Slóveníu og Færeyjum í fyrri umferð undankeppninnar, en leikið verður í Slóveníu.
Ísland mætir Færeyjum 8. nóvember og Slóveníu 11. nóvember.
Hópurinn
Hólmfríður Birna Hjaltested – Afturelding
Anna Katrín Ólafsdóttir – Álftanes
Ásthildur Lilja Atladóttir – Álftanes
Rósa María Sigurðardóttir – Álftanes
Tinna María Heiðdísardóttir – Álftanes
Viktoría Skarphéðinsdóttir – Álftanes
Karen Hulda Hrafnsdóttir – Dalvík
Ragnheiður Sara Steindórsdóttir – Dalvík
Anna Heiða Óskarsdóttir – FH
Eva Marín Sæþórsdóttir – FH
Hafrún Birna Helgadóttir – FH
Ingibjörg Magnúsdóttir – FH
Ragnheiður Th. Skúladóttir – FH
Steinunn Erna Birkisdóttir – FH
Unnur Th. Skúladóttir – FH
Elísa Birta Káradóttir – HK
Sigrún Ísfold Valsdóttir – HK
Edda Dögg Sindradóttir – ÍBV
Ísey María Örvarsdóttir – ÍBV
Kristín Klara Óskarsdóttir – ÍBV
Hilda Rún Hafsteinsdóttir – Keflavík
Kara Guðmundsdóttir – KR
Matthildur Eygló Þórarinsdóttir – KR
Rakel Grétarsdóttir – KR
Björgey Njála Andreudóttir – Selfoss
Erika Ýr Björnsdóttir – Stjarnan
Lísa Ingólfsdóttir – Valur
Anika Jóna Jónsdóttir – Víkingur R.
Arna Ísold Stefánsdóttir – Víkingur R.
Bríet Fjöla Bjarnadóttir – Þór/KA
Emma Sóley Arnarsdóttir – Þróttur R.