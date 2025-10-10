Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“

Sverrir Ingi Ingason segir Ísland hafa verið betra liðið í 3-5 tapi gegn Úkraínu í kvöld en segir Strákana okkar geta sjálfum sér um kennt.
„Ég er smá orðlaus. Við fáum fyrra markið á okkur sem er allt í lagi en lendur 1-3 undir í lok fyrri hálfleik gegn gangi leiksins algjörlega. Við komum okkur aftur inn í leikinn en þá gerist það sama og í fyrri hálfleik, við slökkvum á okkur. Þeir eiga sex skot og fimm enda í netinu, þetta er með ótrúlegri leikjum sem ég hef spilað,“ sagði hann.
„Við getum sjálfum okkur um kennt, við getum ekki verið að gera einstaklingsmistök eins í kvöld, staðsett okkur vitlaust. Þegar við erum með þessa yfirburði er mjög erfitt að vinna fótboltaleiki þegar þú færð fimm mörk á þig. Við varnarmennirnir þurfum að taka stóra ábyrgð á þessu.“
Ísland virtist ætla að taka sigurinn eftir að hafa jafnað í 3-3 í kjölfar þess að lenda 1-3 undir.
„Oft þarftu að hugsa að þegar þú getur ekki unnið leikinn máttu ekki tapa honum. Við erum að spila við Úkraínu og keppa við þá um annað sætið. Ef leikurinn endar með jafntefli erum við enn fyrir ofan þá í riðlinum. En mómentið í leiknum var þannig að mér fannst við vera að fara að skora næsta mark. En það vantaði meiri einbeitingu í ákveðnum lykilatriðum.“
