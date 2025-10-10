fbpx
Föstudagur 10.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 10. október 2025 12:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Wayne Rooney hefur brugðist hart við ummælum Steven Gerrard, sem sagði að enska gullkynslóðin hefði ekki unnið neitt vegna þess að liðið hefði verið fullt af sjálfselskum töpurum.

Í viðtali fyrr í vikunni lýsti Gerrard óánægju sinni með andrúmsloftið í enska landsliðinu á árunum 2000–2010 og sagðist hann hafa hatað að mæta í landsliðsverkefni.

Rooney, sem spilaði 120 landsleiki á ferlinum, segir þessi ummæli vera óþörf og ósanngjörn gagnvart leikmönnum sem lögðu allt í sölurnar.

„Ég myndi ekki orða það eins og Steven,“ sagði Rooney í hlaðvarpi sínu hjá BBC.

„Það voru vissulega stórir karakterar í búningsklefanum, en allir lögðu hart að sér. Við reyndum allt, það bara tókst ekki.“

„Að segja að núverandi landslið hafi betri hugarfar er óvirðing við okkur. Það var einfaldlega önnur tíð. Samskipti milli leikmanna frá Liverpool og United voru erfiðari þá. Í dag er þetta allt öðruvísi, menn fara saman í frí og geta jafnvel fengið sér bjór saman eftir leiki.“

Rooney viðurkennir að samskiptin milli leikmanna liða á borð við United og Liverpool hafi verið stirð, en segir að það hafi aldrei haft áhrif á vilja þeirra til að vinna sem lið.

„Við töpuðum oft á vítum, gegn Portúgal og Ítalíu. Þetta voru oft smáatriði. En að segja að þetta hafi verið sjálfselskir taparar, það gengur ekki upp.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 25 mínútum
Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni
433Sport
Fyrir 55 mínútum
Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vilja leggja blessun sína yfir áfengi á íþróttaviðburðum á Íslandi – Rætt um helgina og vilja þessi viðmið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ótrúleg saga – Fékk skilaboð á hverju kvöldi frá Mourinho sem bað hann um að drulla sér burt
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu

Mest lesið

Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Réttarhöld í meiðyrðamáli Harðar gegn Hödd í farvegi
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn

Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Úkraínskir blaðamenn fremur sigurvissir – Segja engan Íslending í heimsklassa
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Landsliðsmaður með áskorun á íslensku þjóðina
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Tveir hópar valdir – Sá fyrsti hjá Donna

Tveir hópar valdir – Sá fyrsti hjá Donna
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Þetta eru íslensku strákarnir sem spila í undankeppni EM

Þetta eru íslensku strákarnir sem spila í undankeppni EM
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Opnar sig um sumarið – Segir ákveðna aðila hafa ýtt sér út
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Enska stórliðið sagt undirbúa annað tilboð

Enska stórliðið sagt undirbúa annað tilboð
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Opinbera dánarorsök í sorglegu máli – Var ungur fjölskyldufaðir
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Jafnt í Boganum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Gæti snúið aftur innan við tveimur árum eftir hjartastopp

Gæti snúið aftur innan við tveimur árum eftir hjartastopp
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

„Erfitt að toppa það að spila fyrir framan fullan Laugardalsvöll“

„Erfitt að toppa það að spila fyrir framan fullan Laugardalsvöll“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Arnar segir íslenska leikmenn fá öðruvísi meðferð – „Mér finnst leiðinlegt að segja þetta“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Aron Einar í toppstandi – „Tilbúinn í að leggja mig allan fram eins og maður hefur alltaf gert“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal

Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Bruno ætlar að afþakka Sádí Arabíu aurana í janúar
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Ætlar að fara frítt frá City næsta sumar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þarf að taka á sig launalækkun vilji hann vera áfram hjá United
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Endrick líklega á förum frá Real í janúar – Lið á Englandi hefur áhuga

Endrick líklega á förum frá Real í janúar – Lið á Englandi hefur áhuga
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Donni tekur við U19

Donni tekur við U19
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Segist fá ótrúlega hjálp frá Aroni Einari í landsliðinu – „Ef ég hef spurningar þá er hann klár að gefa ráð“
433Sport
Í gær

Arnar átti erfitt með að ná í menn á mánudag – Segir þá hafa verið þunna

Arnar átti erfitt með að ná í menn á mánudag – Segir þá hafa verið þunna
433Sport
Í gær
Arnar brattur fyrir morgundeginum – „Megum ekki vera silly og heimskir í okkar nálgun“
433Sport
Í gær
Arnar útilokar ekki að breyta vinnureglum eftir gagnrýni – „Þetta er lifandi skjal“
433Sport
Í gær

Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur

Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur
433Sport
Í gær

Ráðleggur Guardiola að segja upp störfum hjá City

Ráðleggur Guardiola að segja upp störfum hjá City
433Sport
Í gær
Fullyrðir að nýir eigendur séu að ganga frá kaupum á Manchester United
433Sport
Í gær
Miklar líkur á varanlegri lömun eftir hræðilegt atvik á sunnudag – Sjáðu hvað gerðist