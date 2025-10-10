fbpx
Föstudagur 10.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 10. október 2025 13:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Anthony Taylor, einn fremsti dómari ensku úrvalsdeildarinnar, segir að hann hafi í alvöru hugleitt að hætta dómgæslu eftir að hann og fjölskylda hans urðu fyrir skelfilegri framkomu stuðningsmanna Roma á flugvelli í Búdapest.

Taylor dæmdi úrslitaleik Evrópudeildarinnar 2023 þar sem Sevilla lagði Roma að velli. Eftir leikinn reiddist José Mourinho, þáverandi stjóri Roma, og kallaði Taylor öllum illum nöfnum og sakaði hann um rangar ákvarðanir. Taylor segir sjálfur að engin alvarleg mistök hafi átt sér stað í leiknum.

Það var þó ekki nóg fyrir stuðningsmenn Roma, sem tóku Taylor og fjölskyldu hans fyrir á flugvellinum daginn eftir. Öskur, blótsyrði og jafnvel stóllum var kastað að þeim í því sem Taylor lýsir sem versta atviki ferilsins.

„Þetta var án efa versta reynsla mín,“ sagði Taylor í viðtali við BBC Sport.

Taylor á flugvellinum.

„Ekki bara vegna þess að fjölskyldan mín var með, heldur líka vegna þess hvernig hegðun fólks getur haft áhrif á saklausa aðila.“

Taylor segir að hann hafi ítrekað velt fyrir sér hvort þetta allt saman sé þess virði. „Við erum dæmdir jafnvel þegar við gerum engin stór mistök. Það er alltaf einhver sem þarf sökudólg.“

„Fólk hegðar sér eins og krakkar, þetta er leikur til að reyna að fá eitthvað út úr dómurunum. En stundum er þetta bara óverðskuldað, ósanngjarnt og einfaldlega úr böndunum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 24 mínútum
Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Vilja leggja blessun sína yfir áfengi á íþróttaviðburðum á Íslandi – Rætt um helgina og vilja þessi viðmið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ótrúleg saga – Fékk skilaboð á hverju kvöldi frá Mourinho sem bað hann um að drulla sér burt
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu

Mest lesið

Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Réttarhöld í meiðyrðamáli Harðar gegn Hödd í farvegi
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn

Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Úkraínskir blaðamenn fremur sigurvissir – Segja engan Íslending í heimsklassa
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Landsliðsmaður með áskorun á íslensku þjóðina
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Tveir hópar valdir – Sá fyrsti hjá Donna

Tveir hópar valdir – Sá fyrsti hjá Donna
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Þetta eru íslensku strákarnir sem spila í undankeppni EM

Þetta eru íslensku strákarnir sem spila í undankeppni EM
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Opnar sig um sumarið – Segir ákveðna aðila hafa ýtt sér út
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Enska stórliðið sagt undirbúa annað tilboð

Enska stórliðið sagt undirbúa annað tilboð
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Opinbera dánarorsök í sorglegu máli – Var ungur fjölskyldufaðir
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Jafnt í Boganum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Gæti snúið aftur innan við tveimur árum eftir hjartastopp

Gæti snúið aftur innan við tveimur árum eftir hjartastopp
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

„Erfitt að toppa það að spila fyrir framan fullan Laugardalsvöll“

„Erfitt að toppa það að spila fyrir framan fullan Laugardalsvöll“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Arnar segir íslenska leikmenn fá öðruvísi meðferð – „Mér finnst leiðinlegt að segja þetta“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Aron Einar í toppstandi – „Tilbúinn í að leggja mig allan fram eins og maður hefur alltaf gert“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal

Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Bruno ætlar að afþakka Sádí Arabíu aurana í janúar
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Ætlar að fara frítt frá City næsta sumar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þarf að taka á sig launalækkun vilji hann vera áfram hjá United
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Endrick líklega á förum frá Real í janúar – Lið á Englandi hefur áhuga

Endrick líklega á förum frá Real í janúar – Lið á Englandi hefur áhuga
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Donni tekur við U19

Donni tekur við U19
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Segist fá ótrúlega hjálp frá Aroni Einari í landsliðinu – „Ef ég hef spurningar þá er hann klár að gefa ráð“
433Sport
Í gær

Arnar átti erfitt með að ná í menn á mánudag – Segir þá hafa verið þunna

Arnar átti erfitt með að ná í menn á mánudag – Segir þá hafa verið þunna
433Sport
Í gær
Arnar brattur fyrir morgundeginum – „Megum ekki vera silly og heimskir í okkar nálgun“
433Sport
Í gær
Arnar útilokar ekki að breyta vinnureglum eftir gagnrýni – „Þetta er lifandi skjal“
433Sport
Í gær

Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur

Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur
433Sport
Í gær

Ráðleggur Guardiola að segja upp störfum hjá City

Ráðleggur Guardiola að segja upp störfum hjá City
433Sport
Í gær
Fullyrðir að nýir eigendur séu að ganga frá kaupum á Manchester United
433Sport
Í gær
Miklar líkur á varanlegri lömun eftir hræðilegt atvik á sunnudag – Sjáðu hvað gerðist