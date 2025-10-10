Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum

Anthony Taylor, einn fremsti dómari ensku úrvalsdeildarinnar, segir að hann hafi í alvöru hugleitt að hætta dómgæslu eftir að hann og fjölskylda hans urðu fyrir skelfilegri framkomu stuðningsmanna Roma á flugvelli í Búdapest.
Taylor dæmdi úrslitaleik Evrópudeildarinnar 2023 þar sem Sevilla lagði Roma að velli. Eftir leikinn reiddist José Mourinho, þáverandi stjóri Roma, og kallaði Taylor öllum illum nöfnum og sakaði hann um rangar ákvarðanir. Taylor segir sjálfur að engin alvarleg mistök hafi átt sér stað í leiknum.
Það var þó ekki nóg fyrir stuðningsmenn Roma, sem tóku Taylor og fjölskyldu hans fyrir á flugvellinum daginn eftir. Öskur, blótsyrði og jafnvel stóllum var kastað að þeim í því sem Taylor lýsir sem versta atviki ferilsins.
„Þetta var án efa versta reynsla mín,“ sagði Taylor í viðtali við BBC Sport.
„Ekki bara vegna þess að fjölskyldan mín var með, heldur líka vegna þess hvernig hegðun fólks getur haft áhrif á saklausa aðila.“
Taylor segir að hann hafi ítrekað velt fyrir sér hvort þetta allt saman sé þess virði. „Við erum dæmdir jafnvel þegar við gerum engin stór mistök. Það er alltaf einhver sem þarf sökudólg.“
„Fólk hegðar sér eins og krakkar, þetta er leikur til að reyna að fá eitthvað út úr dómurunum. En stundum er þetta bara óverðskuldað, ósanngjarnt og einfaldlega úr böndunum.“