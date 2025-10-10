Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi

fbpx
Laugardagur 11.október 2025

Íslenska karlalandsliðið tapaði 3-5 fyrir Úkraínu í undankeppni HM í kvöld. Langt er síðan liðið fékk á sig eins mörg mörk á heimavelli.

Íslenska liðið var betra í leiknum en varnarleikur þess hriplekur og einstaklingsmistök reyndust dýrkeypt. Úkraína komst í 1-3, Ísland kom til baka en tapaði að lokum 3-5 sem fyrr segir.

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður á RÚV, vekur athygli á því á X að íslenska karlalandsliðið hafi ekki fengið á sig eins mörk mörk á Laugardalsvelli síðan 3. júní 1987. Þá tapaði liðiði 6-0 gegn Austur-Þýskalandi.

Sigfried Held var þá landsliðsþjálfari, en síðan hafa 15 þjálfarar þjálfað liðið, sem er stýrt af Arnari Gunnlaugssyni í dag.

