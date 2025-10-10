Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir

Ulises Dávila, fyrrum leikmaður Chelsea og fyrirliði Macarthur FC í Ástralíu, hefur játað aðild sína að umfangsmiklu veðmálasvindli sem skilaði allt að 100.000 pundum í ólöglegum vinningum.
Dávila, sem gekk til liðs við Chelsea árið 2011, játaði í dómstól á fimmtudag að hafa staðið að og tekið þátt í aðgerðum sem spilltu úrslitum í sex leikjum í áströlsku A-deildinni á tímabilunum 2023 og 2024.
Mexíkóski miðjumaðurinn var sagður hafa verið leiðtogi aðgerðarinnar, sem fólst í því að leikmenn fengju vísvitandi gult spjald í leikjum þar sem veðjað hafði verið á að Macarthur FC myndi fá a.m.k. fjögur spjöld.
Mikil athygli beindist að leik gegn Sydney FC í desember 2023 þar sem Dávila fékk gult spjald fyrir að sparka boltanum í burtu, en sú athöfn var hluti af skipulögðu svindli.
Tveir liðsfélagar hans voru einnig hluti af áætluninni, sem hafði það að markmiði að hagnast á markvissum gulum spjöldum í fyrirfram ákveðnum leikjum.
Dávila var valinn besti leikmaður A-deildarinnar á sínum tíma, en ferill hans hefur nú tekið mikla dýfu í kjölfar málsins. Dómur verður kveðinn upp síðar á árinu.