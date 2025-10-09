Þetta eru íslensku strákarnir sem spila í undankeppni EM

fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 9. október 2025 22:00

Lúðvík Gunnarsson, landsliðsþjálfari U17 karla, hefur valið hóp sem tekur þátt í undankeppni EM 2026 sem fram fer í Georgíu dagana 22. – 28.október næstkomandi.

Ísland mætir þar Georgíu föstudaginn 24. október og Grikklandi mánudaginn 27. október.

Frekari upplýsingar um keppnina má finna á vef UEFA.

Hópurinn
Alexander Máni Guðjónsson – FC Midtjylland
Alexander Rafn Pálmason – KR
Aron Daði Svavarsson – FH
Aron Freyr Heimisson – Stjarnan
Axel Marcel Czernik – Breiðablik
Birkir Þorsteinsson – Breiðablik
Bjarki Hrafn Garðarsson – Stjarnan
Björn Darri Oddgeirsson – Inter Milan
Brynjar Óðinn Atlason – ÍA
Egill Valur Karlsson – Breiðablik
Jakob Ocares Kristjánsson – Þróttur R.
Jón Viktor Hauksson – ÍA
Kristófer Kató Friðriksson – Þór
Markús Andri Daníelsson Martin – Hamar
Mattías Kjeld – Valur
Sigurður Breki Kárason – KR
Skarphéðinn Gauti Ingimarsson – KR
Snorri Kristinsson – KA
Tómas Blöndal-Petersson – Valur
Þorri Ingólfsson – Víkingur R.

