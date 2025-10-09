Ráðleggur Guardiola að segja upp störfum hjá City

Pep Guardiola hefur verið hvattur til að hæta með Manchester City og leita sér að nýju verkefni. Spænski þjálfarinn hefur náð gríðarlegum árangri á Etihad-vellinum með fjölda enskra meistaratitla og Meistaradeildarsigur að baki.
En liðið hans hefur átt erfitt með að ná fyrri hæðum á tímabilinu 2024/25 og ekki sýnt sömu yfirburði og undanfarið.
City endaði í þriðja sæti í fyrra, 13 stigum á eftir Englandsmeisturum Liverpool, og safnaði aðeins 71 stigi. Það er heilum tuttugu stigum minna en þegar liðið vann titilinn með 91 stig tímabilið 2023/24.
Þessi hnignun hefur vakið spurningar um framtíð Guardiola hjá félaginu. Carles Planchart, fyrrverandi greiningarsérfræðingur hans, telur að Guardiola þurfi að endurnýja sjálfan sig.
Þeir félagar unnu saman hjá bæði Barcelona, Bayern München og Manchester City, en Planchart lét af störfum á síðasta tímabili. „Þetta er persónuleg ákvörðun sem hann þarf að taka. Ég held að verkefni eigi að vara í fimm til sex ár, ekki lengur,“ segir Carles.
„En það á við um alla, ekki bara hann. Þú þarft að endurnýjast. Sem vinur myndi ég ráðleggja honum að finna sér nýtt verkefni, hann á enn mikið eftir.“
„Hann hefur verið lengi hjá City af því að þar hefur hann fengið að vinna í friði, eins og heima hjá sér. Það var ekki þannig hjá Barcelona eða Bayern. Hann er brjálaður í fótbolta. Líf hans er á grasinu. Hann er snillingur, uppfinningamaður. Styrkleiki hans liggur í því hvernig hann enduruppgötvar fótboltann.“