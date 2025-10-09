Opinbera dánarorsök í sorglegu máli – Var ungur fjölskyldufaðir

John Burns, 22 ára gamall stuðningsmaður Celtic í Skotlandi, lést í september 2024 eftir að hafa gengið út á M6 hraðbrautina nærri Carlisle og verið ekið á hann af þremur bílum. Kemur þetta fram í breskum miðlum í dag.
Burns var á heimleið eftir leik í Glasgow og var í rútu með öðrum stuðningsmönnum á leið til Blackburn, en fór út úr rútunni á leiðinni. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar í hafði Burns drukkið áfengi og gekk út á akreinina þegar slysið varð.
Móðir hans segir að sonur hennar hefði orðið fyrir heilaskaða árið 2018 eftir árás og glímt við kvíða eftir það. Hún sagði einnig að hann hefði stundum drukkið til að takast á við erfiðar tilfinningar.
Vitni sögðu að Burns hafi verið ölvaður en samræðuhæfur í rútunni. Hann sást veifa til bíla áður en hann gekk út á veginn. Allir ökumenn sem komu að slysinu stöðvuðu og hringdu strax á lögreglu.
Burns var rafmagnsverkfræðinemi og ungur faðir. Móðir hans sagði hann hafa verið mikinn Celtic aðdáanda sem elskaði fjölskyldu sína af öllu hjarta.