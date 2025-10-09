Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal

Fyrrverandi læknir norska landsliðsins hefur opinberað að Martin Ødegaard gæti verið frá í lengri tíma, sem væri mikið áfall fyrir Mikel Arteta og Arsenal.
Fyrirliði Arsenal neyddist til að fara af velli eftir aðeins hálftíma í leiknum gegn West Ham um síðustu helgi, eftir árekstur við Crysencio Summerville þar sem þeir skullu saman hné í hné.
Eftir leik sást til Ødegaard með spelku utan um vinstra hnéð og segulómskoðun sýndi síðar að hann hefði tognað á innra liðbandi.
Arsenal hefur ekki gefið út hve lengi búist sé við að miðjumaðurinn verði frá, en Lars Engebretsen, sem áður gegndi starfi landsliðslæknis Noregs, varar við því að það gæti verið umtalsverður tími.
Í samtali við norska blaðið Dagbladet sagði Engebretsen: „Ég hef ekki aðgang að nákvæmum niðurstöðum úr myndatökunni, en miðað við myndband af meiðslunum gæti þetta verið liðband,“ segir Lars.
„Ef svo er, þá gæti hann verið frá í sex til átta vikur.“
Slík fjarvera væri mikið áfall fyrir Arsenal, sem er í harðri baráttu í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar, þar sem Ødegaard gegnir lykilhlutverki á miðjunni.