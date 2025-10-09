Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur

Fyrrverandi þjálfari í ensku úrvalsdeildinni, Avram Grant, hefur sakað Gary Lineker um að nýta hryðjuverkaárásina við samkunduhús í Manchester sem afsökun til að kynda undir hatri og sundrungu.
Tveir gyðingar, Melvin Cravitz (66) og Adrian Daulby (53), létust í árásinni sem átti sér stað við Heaton Park samkunduhúsið á Yom Kippur, þegar sýrlenskur maður ók bílnum sínum á bygginguna og réðist á tilbeiðendur með hnífi. Þrír til viðbótar særðust.
Í kjölfarið hefur Lineker birt fjölda færslna á samfélagsmiðlum þar sem hann sýnir stuðning við fórnarlömb í Gasa. Þar á meðal deildi hann myndbandi þar sem Zack Polanski, leiðtogi Græningja í Bretlandi, gagnrýndi þá sem notuðu árásina í Manchester til að réttlæta bann við friðsamlegum mótmælum gegn aðgerðum Ísraels í Gasa.
Lineker, sem var látinn fara frá BBC fyrr á árinu eftir að hafa deilt færslu um síonisma með mynd sem margir töldu gyðingahatur, hefur síðan tjáð sig reglulega um ástandið í Gasa og gagnrýnt BBC harðlega fyrir að hætta við sýningu heimildarmyndarinnar Gaza: Doctors Under Attack.
Avram Grant, sem er frá Ísrael, gagnrýndi Lineker harðlega á Instagram: „Þú ert heiðraður fyrir framlag þitt til knattspyrnunnar, en í stað þess að sameina fólk notar þú árás gegn saklausum gyðingum til að auka sundrungu,“ sagði hann.
„Af hverju sýnir þú enga samúð með fórnarlömbum 7. október? Með fólki sem var myrt í bænahúsi í Manchester, bara vegna þess að það var gyðingar?“