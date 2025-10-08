Henderson galopnar sig – „Ég gat ekki horft á leiki og alls ekki Liverpool“

Jordan Henderson hefur opnað sig um erfiðasta tímabil ferilsins eftir að hann yfirgaf Liverpool sumarið 2023.
Henderson, sem er 35 ára gamall, hefur átt gott tímabil með Brentford en viðurkennir að hann hafi átt erfitt með að aðlagast lífinu fyrst um sinn eftir 12 ár á Anfield.
„Það var virkilega erfitt þegar ég fór frá Liverpool. Ég var þar svo lengi, þetta var mitt líf. Þegar það hvarf allt á einni sekúndu, þá féll ég í tómarúm. Ég gat ekki horft á leiki og alls ekki Liverpool,“ segir Henderson.
Henderson, sem gæti spilað sinn 86. landsleik fyrir England gegn Wales á fimmtudag, gekk til liðs við Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu í júlí 2023. Voru honum boðin svimandi há laun en viðurkennir hann nú að það hafi verið mistök, sér í lagi þar sem hann var til að mynda ötull talsmaður hinsegin samfélagsins á Englandi.
„Í raun var þetta erfitt tímabil. Ég gerði það sem mér fannst rétt á þeim tíma, en í dag myndi ég líklega velja öðruvísi,“ sagði hann.
„Ég vildi hjálpa innan frá, en það gekk ekki eins og ég hélt. Að lokum fannst mér rétt að koma aftur til Evrópu og spila fyrir Ajax, sem ég naut mjög vel.“
Eftir stutt stopp í Hollandi sneri Henderson aftur í enska boltann í sumar þegar hann gekk til liðs við Brentford.
„Síðustu ár hafa verið krefjandi, en ég hef lært mikið um sjálfan mig. Ég er ekki fullkominn og hef gert mistök, en ég hef alltaf reynt að gera það sem er rétt og hjálpa fólkinu í kringum mig.
Það að vera kominn aftur í ensku úrvalsdeildina hefur gefið mér orku. Ég nýt þess að spila vikulega og vil halda áfram að keppa á hæsta stigi.“