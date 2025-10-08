fbpx
Miðvikudagur 08.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Beckham ekki lengi að opna veskið og sækir mann til að fylla skarð Alba

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“

433
Miðvikudaginn 8. október 2025 20:30

Hafliði Breiðfjörð og Guðni Bergsson fyrrum formaður KSÍ Mynd: KSÍ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hafliði Breiðfjörð, fyrrum framkvæmdarstjóri Fótbolta.net og mikill stuðningsmaður FH fer ófögrum orðum um félagið og segir stjórnendur félagsins fara fram eins og konungsfjölskylda.

Hafliði var til viðtals við Fótbolta.net, miðilinn sem hann seldi fyrr á þessu ári. Rætt var um þá ákvörðun FH að láta Heimi Guðjónsson hætta störfum í lok mánaðar, þegar tímabilið í Bestu deildinni er á enda.

Heimir Guðjónsson. Mynd: DV/KSJ

Jóhannes Karl Guðjónsson mun taka við starfi Heimis en ekki allir FH-ingar eru sáttir við að Heimir fari og Hafliði er einn þeirra.

„Umræðan um Heimi sem hefði átt að eiga sér stað hjá þeim sem stjórna FH hefði átt að vera hvar styttan af honum væri sett niður en ekki hvort það ætti að henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni,“ segir Hafliði við Fótbolta.net en Heimir var rekinn úr starfi hjá FH árið 2017 en snéri aftur haustið 2022 og hefur náð að laga margt.

Hafliði segir að orðspor FH hafi verið í molum um langt skeið og ekki bæti þessi framkoma við Heimi það. „Orðspor FH hefur verið í molum undanfarið og framkoma félagsins í garð Heimis núna er ekkert til að bæta það,“ segir Hafliði.

Jón Rúnar Halldórsson.

Hafliði veður svo af fullum krafti í þá fjölskyldu sem stýrt hefur hlutunum í FH um langt skeið, ætla má að hann sé að ræða um bræðurna, Jón Rúnar og Viðar Halldórssyni sem lengi hafa staðið í stafni. Sonur Viðars er svo Davíð Þór sem er yfirmaður knattspyrnumála og fór fyrir þeirri ákvörðun að skipta út þjálfaranum.

„FH-ingar verða að átta sig á að félagið er í eigu félagsmanna og okkur verður að vera umhugað um orðsporið og komið sé vel fram við goðsagnir félagsins. Núna virðist félagið rekið eins og konungdæmi, þar sem krúnan erfist niður til næsta ættingja. Þannig virkar það ekki hjá íslenskum íþróttafélögum og vonandi standa félagsmenn vörð um það. Það ætti kannski að skipta út annars staðar en í þjálfarastöðunni,“ segir Hafliði við sinn gamla miðil.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“
433Sport
Fyrir 32 mínútum
Beckham ekki lengi að opna veskið og sækir mann til að fylla skarð Alba
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Rútubílstjóri rekinn fyrir klæðaburð sinn á sunnudag – Sagður hafa skapað hættu fyrir farþega
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gunnar um Íslandsmeistara Víkings – „Bestir í tossabekk“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ratcliffe staðfestir að Amorim fái árin þrjú til að byggja upp gott lið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gerrard blandar sér í málefni Trent – „Hvað ertu að gera?“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Réttarhöldum frestað í fjórða sinn – Sakaður um að hafa ráðist á lögreglumenn í sumarfríi
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Andri útskýrir af hverju Grétar bróðir hans ætlaði að buffa Tarik á sunnudag – „Segir eitthvað get a pussy“

Mest lesið

Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur
„Loksins er verið að segja upphátt það sem margir hafa vitað lengi“
Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Svavar Knútur um uppsögn öryggisvarðarins í þinghúsinu – „Úthýsa verkefnunum til andlitslausra verktaka“
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands

Nýlegt

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Andri útskýrir af hverju Grétar bróðir hans ætlaði að buffa Tarik á sunnudag – „Segir eitthvað get a pussy“
Fyrirtæki hans verða fyrir barðinu eftir að hann talaði um reiða hvíta karlmenn
Sögulegt afrek Ronaldo – Útnefndur sem fyrsti milljarðamæringurinn
The Weeknd setti Ella Egils á vegginn – Vopnaður á vinnustofunni
Eyþór segir mörgu ósvarað í máli frænda sinna sem dóu á Kili – „Kannski vildi afi aldrei tala um þetta“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Þórir í snúinni stöðu á Ítalíu – „Það var leiðinlegt þegar ég fékk þær fréttir“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Aron búinn að taka samtalið við fólkið fyrir norðan – Hefur þetta að segja um hugsanlega heimkomu

Aron búinn að taka samtalið við fólkið fyrir norðan – Hefur þetta að segja um hugsanlega heimkomu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Ísak: „Það er líka hefnd í okkar huga, okkur leið ekki vel þá“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
United blandar sér í kapphlaupið – Viðræður þokast hægt áfram
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Víkingur staðfestir komu Björgvins Brima

Víkingur staðfestir komu Björgvins Brima
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Nýjar reglur minnka bilið milli kvenna og karla

Nýjar reglur minnka bilið milli kvenna og karla
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Vilja halda Rashford en nokkrar leiðir koma til greina
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Mistök hjá KSÍ og Norðmaðurinn er löglegur með Val

Mistök hjá KSÍ og Norðmaðurinn er löglegur með Val
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Knattspyrnumaður ákærður fyrir kynferðisbrot – Gæti hlotið margra ára dóm
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Reyndi að hefja framhjáhald skömmu eftir brúðkaupið sitt – „Hver í andskotanum gerir svona?“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Sævar Atli upplifði magnað augnablik – „Það var mjög auðvelt að gíra sig“

Sævar Atli upplifði magnað augnablik – „Það var mjög auðvelt að gíra sig“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Telja líklegt að íslenska þjóðin verði kýld í magann á föstudag

Telja líklegt að íslenska þjóðin verði kýld í magann á föstudag
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sölvi Geir opnar sig um lygilega hjátrú sem hann sagði svo skilið við
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sesko leitar að stuðningsmanni United
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Henderson galopnar sig – „Ég gat ekki horft á leiki og alls ekki Liverpool“

Henderson galopnar sig – „Ég gat ekki horft á leiki og alls ekki Liverpool“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ronaldo opnar sig um samtöl sem hann hefur átt við fjölskyldu og vini um framtíð sína
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Er að fá algjörlega nóg hjá United og leitar leiða til að komast burt í janúar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Stórstjarna hættir að drekka og opinberar hvers vegna
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Logi segir mikil viðbrigði að flytja til Tyrklands – „Stundum aðeins of blóðheitir fyrir minn smekk“

Logi segir mikil viðbrigði að flytja til Tyrklands – „Stundum aðeins of blóðheitir fyrir minn smekk“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Verðlaunaður með veglegri launahækkun

Verðlaunaður með veglegri launahækkun
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Bellingham skoðar stöðu sína alvarlega eftir erfiða mánuði
433Sport
Í gær

Íslandsmeistararnir mæta Serbunum annað kvöld

Íslandsmeistararnir mæta Serbunum annað kvöld
433Sport
Í gær
Þetta er draumur Forest sem stjóri – Fundað í vikunni um framtíð Ange
433Sport
Í gær
Yngri leikmenn United látnir dúsa í skúr á bílaplaninu næstu mánuði
433Sport
Í gær

Staðfesta sorglegt andlát – Fjölskyldumaður sem skildi mikið eftir sig

Staðfesta sorglegt andlát – Fjölskyldumaður sem skildi mikið eftir sig
433Sport
Í gær

Stórstjarna rýfur þögnina eftir áflog á Októberfest

Stórstjarna rýfur þögnina eftir áflog á Októberfest
433Sport
Í gær
Arsenal gæti ráðist í breytingar og spilað á Wembley
433Sport
Í gær
Skemmtileg stund á æfingu Íslands þegar góðir gestir mættu í heimsókn