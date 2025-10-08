Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“

Hafliði Breiðfjörð, fyrrum framkvæmdarstjóri Fótbolta.net og mikill stuðningsmaður FH fer ófögrum orðum um félagið og segir stjórnendur félagsins fara fram eins og konungsfjölskylda.
Hafliði var til viðtals við Fótbolta.net, miðilinn sem hann seldi fyrr á þessu ári. Rætt var um þá ákvörðun FH að láta Heimi Guðjónsson hætta störfum í lok mánaðar, þegar tímabilið í Bestu deildinni er á enda.
Jóhannes Karl Guðjónsson mun taka við starfi Heimis en ekki allir FH-ingar eru sáttir við að Heimir fari og Hafliði er einn þeirra.
„Umræðan um Heimi sem hefði átt að eiga sér stað hjá þeim sem stjórna FH hefði átt að vera hvar styttan af honum væri sett niður en ekki hvort það ætti að henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni,“ segir Hafliði við Fótbolta.net en Heimir var rekinn úr starfi hjá FH árið 2017 en snéri aftur haustið 2022 og hefur náð að laga margt.
Hafliði segir að orðspor FH hafi verið í molum um langt skeið og ekki bæti þessi framkoma við Heimi það. „Orðspor FH hefur verið í molum undanfarið og framkoma félagsins í garð Heimis núna er ekkert til að bæta það,“ segir Hafliði.
Hafliði veður svo af fullum krafti í þá fjölskyldu sem stýrt hefur hlutunum í FH um langt skeið, ætla má að hann sé að ræða um bræðurna, Jón Rúnar og Viðar Halldórssyni sem lengi hafa staðið í stafni. Sonur Viðars er svo Davíð Þór sem er yfirmaður knattspyrnumála og fór fyrir þeirri ákvörðun að skipta út þjálfaranum.
„FH-ingar verða að átta sig á að félagið er í eigu félagsmanna og okkur verður að vera umhugað um orðsporið og komið sé vel fram við goðsagnir félagsins. Núna virðist félagið rekið eins og konungdæmi, þar sem krúnan erfist niður til næsta ættingja. Þannig virkar það ekki hjá íslenskum íþróttafélögum og vonandi standa félagsmenn vörð um það. Það ætti kannski að skipta út annars staðar en í þjálfarastöðunni,“ segir Hafliði við sinn gamla miðil.