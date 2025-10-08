Aron búinn að taka samtalið við fólkið fyrir norðan – Hefur þetta að segja um hugsanlega heimkomu

Aron Einar Gunnarsson er kominn aftur í landsliðið og er með hópnum sem mætir Úkraínu og Frakklandi á föstudag og mánudag. Landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi er á mála hjá Al-Gharafa í Katar en hans menn hér heima eru Þór. Komst liðið upp í efstu deild á dögunum.
„Þú sérð brosið, það kemur strax. Það var geggjað. Þetta var virkilega jöfn deild. Við mættum á skriði og liðin í kringum Þórsarana fóru að gera mistök. Þetta var virkilega jákvætt fyrir klúbbinn í heild.
Það er búið að leggja mikið í þetta. Það var sett markmið þegar við fengum Sigga Höskulds að innan tveggja ára færum við í efstu deild. Því markmiði var náð og nú er bara að halda sér þar,“ sagði Aron við 433.is á hóteli íslenska landsliðsins.
Aron er samningsbundinn í Katar fram á næsta sumar og var spurður að því hvort það kitlaði ekki að spila með Þór, eins og hann gerði síðasta sumar í Lengjudeildinni um stutt skeið.
„Ég veit ekkert hvað er að fara að gerast. Ég er að spila vel úti og þeir vita mína stöðu. Það verður að koma í ljós hvort ég komi heim eða ekki. Ég sagði þeim það að vera ekkert að búast við því. Svo getum við unnið okkur út frá því,“ sagði Aron.
Ítarlegt viðtal við Aron er í spilaranum.