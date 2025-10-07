Yngri leikmenn United látnir dúsa í skúr á bílaplaninu næstu mánuði

fbpx
Þriðjudagur 07.október 2025

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 7. október 2025 21:00

Meðan aðallið Manchester United nýtur góðs af 50 milljóna punda uppfærslu á Carrington-æfingasvæðinu, standa yngri leikmenn félagsins frammi fyrir mánuðum af óvissu.

U21 og U18-lið félagsins hafa verið flutt í tímabundna gámabyggingu sem staðsett er á bílastæði leikmanna við æfingasvæðið í suðurhluta Manchester, og verða þar næstu mánuði.

Fyrir framkvæmdir sem hófust sumarið 2024 höfðu akademíuliðin aðgang að eigin búningsklefa á jarðhæð, rétt hjá aðalliðinu. Einnig höfðu þau sína eigin meðhöndlunaraðstöðu og deildu félagsrýmum með aðalliðinu, þar á meðal mötuneyti.

En samkvæmt heimildum innan félagsins var tekin meðvituð ákvörðun um að aðskilja aðstöðuna til að leggja meiri áherslu á að akademíuleikmenn eigi að sækjast eftir að komast í aðalliðið, fremur en að telja sig vera þar nú þegar.

Það er þó fullyrt að akademían hafi ekki verið gleymd í þessu umbótaverkefni. Auk þess að verja 50 milljónum punda í karlamegin, hefur United einnig fjárfest 10 milljónum í aðstöðuna fyrir kvennaliðið undanfarin þrjú ár.

Næsta skref er nú að uppfæra aðstöðuna fyrir yngri flokkana til að mæta sömu gæðakröfum og hjá aðalliðinu.

