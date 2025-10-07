Þjálfari sænska landsliðsins segir vanvita tjá sig um Gyökeres

Jon Dahl Tomasson, landsliðsþjálfari Svíþjóðar, hefur varið Viktor Gyökeres vegna gagnrýni á frammistöðu hans hjá Arsenal á tímabilinu og segir fullyrðingar um að hann hafi lítil áhrif á leiki vera fráleitar.
Gyökeres, 27 ára, gekk til liðs við Arsenal í sumar frá Sporting CP fyrir 64 milljónir punda. Hann byrjaði af krafti og skoraði þrjú mörk í fyrstu fjórum leikjum sínum, en hefur ekki fundið netmöskvana í síðustu sex leikjum í öllum keppnum þar sem hann hefur byrjað fimm þeirra.
Skortur á mörkum hefur vakið spurningar meðal sumra stuðningsmanna og álitsgjafa um hvort sænski framherjinn sé að hafa neikvæð áhrif á spilamennsku Arsenal.
Tomasson tekur ekkert mark á þeirri gagnrýni og segir að Gyökeres hafi verið mjög góður og mikilvægt hlekkur í leik Arsenal, þrátt fyrir markaleysið undanfarið.
„Gyökeres er í mjög góðu formi núna og spilar frábærlega,“ sagði Tomasson á fréttamannafundi með sænska landsliðinu.
„Ef fólk segir að hann hafi engin áhrif, þá skilur það ekki fótbolta. Hann býr til svæði fyrir samherja sína, vinnur mikið með boltann og hleypur stöðugt á bakvið varnarlínur.“
„Hann skorar reglulega og er lykilmaður. Það tekur alltaf tíma að aðlagast nýju félagi, og hann er á réttri leið.“