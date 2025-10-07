Setur flöskuna á hilluna til að reyna að laga þennan kvilla

Fyrrum varnarmaður Manchester City og núverandi sparkspekingur Micah Richards hefur opinberað að hann hafi hætt að drekka áfengi í tilraun til að léttast og ná bata eftir bakmeiðsli.
Í hlaðvarpsþættinum The Rest is Football ræddi Richards við Alan Shearer og Gary Lineker um ákvörðun sína. Þar viðurkenndi hann að hann hefði fest sig í mynstri þar sem hann drykki vín en vanrækti æfingar næsta dag.
„Ég var farinn að þyngjast og fann fyrir því í bakinu. Ég þurfti að fara í mænusprautumeðferð, og eftir það ákvað ég að hætta að drekka. Nú líður mér miklu betur og finn fyrir meiri orku,“ sagði Richards og bætti við að þetta væri alvarlegt mál þrátt fyrir létt grín frá Shearer.
Lineker, sem tók á móti Richards heima hjá sér í þættinum, bætti við: „Ég var búinn að opna flösku af góðu rauðvíni en hann snerti hana ekki!“
Shearer tók því svo: „Ef þú ert kominn með enn meiri orku, þá erum við í vandræðum!“
Richards, 37 ára, var þekktur fyrir líkamlegt afl sitt á ferlinum og kallaði sig „Big Meeks“. Hann hefur haldið sér í góðu formi eftir að hann lagði skóna á hilluna, en bakmeiðslin knúðu hann til að endurmeta lífsstíl sinn.