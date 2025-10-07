Lykilmaður á bak við tjöldin hjá United segir upp – Sá um að semja við næsta Neymar

Manchester United hefur orðið fyrir áfalli utan vallar þar sem lykilstarfsmaður í akademíunni, Luke Fedorenko, hefur ákveðið að yfirgefa félagið að eigin frumkvæði, samkvæmt heimildum The Athletic.
Fedorenko, 35 ára, hefur verið yfirmaður hjá United frá 2023 og er sagður hafa þegið tilboð frá einni stærstu umboðsskrifstofu í knattspyrnu. Hann hefur gegnt lykilhlutverki í enduruppbyggingu akademíunnar og beint fókus á innlenda leikmenn.
Meðal leikmanna sem hann hjálpaði til við að fá til félagsins eru Chido Obi og Ayden Heaven, báðir komu frá Arsenal þegar Fedorenko einbeitti sér að leikmönnum í London. Þá hafði hann einnig hlutverk í því að fá JJ Gabriel, sem hefur verið kallaður „nýji Neymar“.
Hann gekk til liðs við félagið árið 2017 frá Sheffield United sem hluti af svokölluðu Project Bethlehem, sem hafði það markmið að nútímavæða og styrkja leikmannaleit eftir gagnrýni á úrelt kerfi akademíunnar. Hann varð síðar yfirnjósnari fyrir leikmenn á aldrinum 9–11 ára og tók við sem yfirmaður árið 2021.
Á tímum hans í Manchester United hafa leikmenn úr akademíunni skilað félaginu yfir 200 milljónum punda í leikmannasölu, þar á meðal Anthony Elanga og Scott McTominay.