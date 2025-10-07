ÍBV staðfestir að Láki Árna verði áfram í Eyjum

Knattspyrnuþjálfarinn Þorlákur Árnason verður áfram þjálfari ÍBV á næstu leiktíð, félagið staðfestir þetta á vef sínum.
Liðið hefur tryggt sæti sitt í Bestu deildinni fyrir næstu leiktíð.
Flestir spáðu ÍBV neðsta sæti deildarinnar en liðið hefur siglt lygnan sjó í deildinni í nokkuð langan tíma, þrátt fyrir að meiðsli hafi sett strik í reikninginn hjá liðinu. Liðið var síðast í fallsæti eftir 1. umferðina og situr nú í 7. sæti deildarinnar með 33 stig eftir 25 leiki.
„Þorlákur hefur ásamt sínu teymi sýnt knattspyrnuáhugamönnum að mikið býr í leikmannahópi liðsins og séð til þess að liðið haldi sæti sínu í Bestu deildinni í fyrsta skiptið frá árinu 2022. Knattspyrnuráð hefur verið mjög ánægt með störf Láka á tímabilinu og hlakkar til áframhaldandi samstarfs,“ segir á vef ÍBV.