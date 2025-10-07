fbpx
Þriðjudagur 07.október 2025

Harry Kane setur sögusagnir síðustu vikna í uppnám

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

ÍBV staðfestir að Láki Árna verði áfram í Eyjum

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 7. október 2025 12:11

Lesa nánar

Knattspyrnuþjálfarinn Þorlákur Árnason verður áfram þjálfari ÍBV á næstu leiktíð, félagið staðfestir þetta á vef sínum.

Liðið hefur tryggt sæti sitt í Bestu deildinni fyrir næstu leiktíð.

Flestir spáðu ÍBV neðsta sæti deildarinnar en liðið hefur siglt lygnan sjó í deildinni í nokkuð langan tíma, þrátt fyrir að meiðsli hafi sett strik í reikninginn hjá liðinu. Liðið var síðast í fallsæti eftir 1. umferðina og situr nú í 7. sæti deildarinnar með 33 stig eftir 25 leiki.

„Þorlákur hefur ásamt sínu teymi sýnt knattspyrnuáhugamönnum að mikið býr í leikmannahópi liðsins og séð til þess að liðið haldi sæti sínu í Bestu deildinni í fyrsta skiptið frá árinu 2022. Knattspyrnuráð hefur verið mjög ánægt með störf Láka á tímabilinu og hlakkar til áframhaldandi samstarfs,“ segir á vef ÍBV.

Furða sig á háu miðaverði í Vesturbænum – „Helvíti vel í lagt“
433Sport
Í gær
Ödegaard dregur sig úr hópnum