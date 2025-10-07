fbpx
Þriðjudagur 07.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Antonio Conte sendir smá pillu á Manchester United

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Gerrard líklegur til þess að fara í starfið þar sem hann blómstraði

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 7. október 2025 07:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Samkvæmt enskum blöðum er Steven Gerrard í bílstjórasætinu fyrir óvænta endurkomu til Rangers.

Liverpool-goðsögnin, sem er 45 ára, hefur verið atvinnulaus síðan hann yfirgaf sádi-arabíska félagið Al-Ettifaq í janúar.

Nú gæti hann hins vegar snúið aftur á Ibrox, félaginu sem hann stýrði áður með góðum árangri.

Rangers leita að nýjum knattspyrnustjóra eftir að Russell Martin var sagt upp í gærkvöldi, aðeins 123 dögum eftir að hann tók við.

Martin náði aðeins einum sigri í sjö leikjum, en þrátt fyrir að aðeins hafa tapað einum leik þá duttu fimm jafntefli illa í kramið hjá stjórninni. Eftir 1-1 jafntefli gegn Falkirk í síðasta leik var honum sagt upp.

Rangers eru nú 11 stigum á eftir toppliði Hearts í skosku úrvalsdeildinni og ljóst að félagið vill bregðast hratt við. Gerrard gæti því komið aftur til Glasgow, hann stýrði liðinu áður frá 2018 til 2021 og vann deildina árið 2021 án taps.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 11 mínútum
Gerrard líklegur til þess að fara í starfið þar sem hann blómstraði
433Sport
Fyrir 41 mínútum
Tvær óvæntar stjörnur stálu senunni í fögnuði Víkinga – „Fuck it, blö-a mig í gang“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Antonio Conte sendir smá pillu á Manchester United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Líklegt að Amorim endurheimti lykilmann fyrir lok árs
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Carragher sendir pillu á Arne Slot og segir þetta vera að
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Netverjar trúa því ekki að þetta sé móðir nýjustu stjörnunnar – „Hún lítur út fyrir að vera um tvítugt“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Uppljóstrar um SMS skilaboð sem hann fékk frá Thomas Tuchel
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Handtekinn og grunaður um kynferðisbrot gegn barni

Mest lesið

Segir þetta sanna ótrúlegt hugarfar Gylfa – Eigi nokkra milljarða en gerði allt til þess að afreka þetta
Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
Hlaut dóm í heimalandinu eftir að hann flutti til Íslands – „Ég vona að þið rotnið öll í helvíti“
Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“

Nýlegt

Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Sérfræðingur segir þessi fimm atriði vera algjörar lágmarkskröfur til ástarsambanda
Jordan Peterson var við dauðans dyr – Dóttir hans deilir fréttum af heilsu hans
Rooney segir að Van Dijk verði að stíga inn í hlutina – Hjólar aðeins í Salah
Segir þetta sanna ótrúlegt hugarfar Gylfa – Eigi nokkra milljarða en gerði allt til þess að afreka þetta
Alonso biður Real Madrid að fylgjast með stöðu Wirtz eftir efiða byrjun á Anfield
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Alonso biður Real Madrid að fylgjast með stöðu Wirtz eftir efiða byrjun á Anfield
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Carragher hjólar fast í forrráðamenn Bayern fyrir þetta

Carragher hjólar fast í forrráðamenn Bayern fyrir þetta
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Þýski meistarinn klæddist íslenskri hönnun um helgina
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Gjaldþrota Íslandsvinur fær tækifæri til að sækja í pokann í Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Þetta er boltinn sem verður notaður á HM

Þetta er boltinn sem verður notaður á HM
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Fær kallið í enska landsliðið í fyrsta sinn vegna meiðsla í hópnum

Fær kallið í enska landsliðið í fyrsta sinn vegna meiðsla í hópnum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Hefja viðræður við skotmark Liverpool og Real Madrid
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Vonar að Palmer fari til Spánar

Vonar að Palmer fari til Spánar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Grétar Snær sleppur eftir að hafa veifað hnefanum í Víkinni í gær – KSÍ getur ekkert gert
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Vill samning hjá Liverpool sem endurspeglar mikilvægi hans
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Jakob færir sig um set á Norðurlandinu

Jakob færir sig um set á Norðurlandinu
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Martin rekinn eftir hörmulegt gengi – Gerrard gæti tekið við

Martin rekinn eftir hörmulegt gengi – Gerrard gæti tekið við
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Tómas Þór segir að kjánalegt yrði að velja ekki Eið Smára ef möguleikinn er fyrir hendi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Svona er líklegt byrjunarlið Íslands á föstudag
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Elíasi refsað af þjálfara sínum

Elíasi refsað af þjálfara sínum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Myndband: Stóri Ange pirraður í gær – Fór að ræða foreldra blaðamannsins
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Trúði ekki eigin augum vegna þess sem hún fann á Old Trafford – Sjáðu myndina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Furða sig á háu miðaverði í Vesturbænum – „Helvíti vel í lagt“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Ödegaard dregur sig úr hópnum

Ödegaard dregur sig úr hópnum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fær rándýr stjarna Liverpool undankomuleið strax eftir hörmulega byrjun?

Fær rándýr stjarna Liverpool undankomuleið strax eftir hörmulega byrjun?
433Sport
Í gær
Sökuð um ógeðsleg ummæli í garð keppanda í vinsælum þætti á BBC
433Sport
Í gær

Klámstjarna birtir mynd sem vekur athygli – Varpar ljósi á heimsfrægan kærasta

Klámstjarna birtir mynd sem vekur athygli – Varpar ljósi á heimsfrægan kærasta
433Sport
Í gær
Gylfi Þór einlægur eftir afrek kvöldsins – „Ég setti pressu á að koma til Víkings“
433Sport
Í gær
Sölvi: „Ég er smá meyr og hrærður yfir þessu akkúrat núna“
433Sport
Í gær

Víkingur er Íslandsmeistari árið 2025

Víkingur er Íslandsmeistari árið 2025
433Sport
Í gær

Svekktur að sjá ekki Gylfa Þór í landsliðshópnum – Nefnir mann sem hefði mátt víkja í staðinn

Svekktur að sjá ekki Gylfa Þór í landsliðshópnum – Nefnir mann sem hefði mátt víkja í staðinn
433Sport
Í gær
Leggur til breytingar á deild þeirra bestu – Verið að hjálpa stóru strákunum
433Sport
Í gær
Tómas segir gamanið hafa kárnað þegar þessi aðili blandaði sér í málið – „Ég þoli hann ekki“