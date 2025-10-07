Arsenal gæti ráðist í breytingar og spilað á Wembley

Arsenal er að íhuga að leika heimaleiki sína á Wembley á meðan félagið vinnur að stórfelldri stækkun á Emirates-vellinum, samkvæmt frétt The Telegraph.
Félagið stefnir á að auka áhorfendafjölda úr 60.700 í yfir 70.000 með því að breyta hallanum á stúkunum, endurraða sætum og mögulega hækka þakið á vellinum.
Verkefnið er talið hafa tekið framförum á árinu og markmiðið er að létta á biðlista eftir árskortum, sem telur um 100 þúsund manns, auk þess að auka tekjur félagsins um tugi milljóna punda á ári.
Síðasta stækkun heimavelli Arsenal var þegar félagið flutti frá Highbury yfir á Emirates árið 2006. Nú gæti félagið þurft að leita tímabundinnar lausnar er varðar heimavöll og Wembley virðist líklegasti kosturinn.
Tottenham fór sömu leið árið 2017 og greiddi um 15 milljónir punda fyrir að leika þar heimaleiki í tæp tvö ár meðan nýr heimavöllur félagsins var í smíðum.
Nýju áætlanir Arsenal eru sagðar taka mið af uppbyggingu Real Madrid á Santiago Bernabeu, sem var endurnýjaður á árunum 2019 til 2024 og breytt í fjölnota, tæknivæddan leikvang.
Áætlað er að verkefnið kosti um 500 milljónir punda, en Arsenal hefur enn ekki óskað eftir byggingarleyfi. Félagið þarf að vinna náið með sveitastjórn í Islington, sem áður hefur heimilað framkvæmdir yfir 30 metra hæðarmörkum.
Arsenal hafði um 131,7 milljónir punda í tekjur af leikdögum á síðasta tímabili, sem er tæplega 20 milljónum minna en Manchester United og um 6 milljónum minna en Tottenham, samkvæmt tölum frá Deloitte.