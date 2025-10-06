Vonar að Palmer fari til Spánar

Fyrrverandi framherji Manchester City og spænska landsliðsins, Alvaro Negredo, vill sjá Cole Palmer, stjörnu Chelsea, fara í enn stærra félag, til Real Madrid í framtíðinni.
Palmer, sem City seldi til Chelsea haustið 2023 fyrir rúmlega 40 milljónir punda, hefur sannað sig sem einn af bestu leikmönnum úrvalsdeildarinnar. Hann hefur skorað 45 mörk og lagt upp 29 í 101 leik fyrir Lundúnaliðið.
Á þessu tímabili hefur hinn 23 ára gamli Palmer þó átt erfitt uppdráttar vegna nárameiðsla og hefur aðeins komið við sögu í fjórum leikjum.
„Cole Palmer er frábær leikmaður. Chelsea er stórt félag, en ég sé hann hjá Real Madrid. Hann hefur tækni, styrk, og frábæra sendingagetu. Hann er leikmaður sem hvert lið í heiminum myndi vilja hafa,“ sagði Negredo.
Palmer er samningsbundinn Chelsea næstu átta árin eftir að hafa framlengt samning sinn síðasta sumar og yrði því ansi dýrt fyrir Real Madrid að fá hann.