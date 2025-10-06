Sökuð um ógeðsleg ummæli í garð keppanda í vinsælum þætti á BBC

Fyrrum enska landsliðskonan Karen Carney hefur vakið mikla athygli þar í landi eftir síðasta þátt af Strictly Come Dancing á BBC, þar sem hún opnaði sig um sjúkdóm sem hún hefur glímt við frá barnsaldri.
Carney, sem lék 144 landsleiki fyrir England og hefur unnið sem sérfræðingur hjá meðal annars TNT Sports, Sky Sports og ITV, tók þátt í þættinum ásamt dansaranum Carlos Gu.
Í myndbandi fyrir dansinn sinn í vikunni sagði Carney frá því að hún væri með Scheuermann-sjúkdóm, sem veldur ójöfnum vexti hryggjarliða og getur leitt til bogins bakks.
„Ég hef haft þetta frá því ég var barn. Það er sveigja í hryggnum og mér finnst mjög erfitt að rétta úr bakinu,“ sagði Carney. „Það eru ákveðnir hlutir sem ég get ekki gert eins og mig langar, en Carlos styður mig og hvetur mig áfram,“ sagði Carney.
Eftir flotta frammistöðu vikuna áður fékk parið aðeins 20 stig frá dómurunum og endaði í sjötta sæti.
Einn dómaranna, Motsi Mabuse, þakkaði Carney fyrir hreinskilnina en sagði jafnframt að þau yrðu að „ögra líkamsstöðu“ hennar til að ná fram réttum hreyfingum.
Sumir áhorfendur töldu þessi ummæli óviðeigandi og létu skoðun sína í ljós á samfélagsmiðlum.
„Mér finnst það ógeðslegt að Karen opni sig um hryggsjúkdóm og dómarinn svari með því að segja að hún ætti að ögra honum,“ skrifaði einn netverji og margir tóku í svipaðan streng.
„Að gagnrýna einhvern fyrir eitthvað sem hann ræður ekki við er fáránlegt,“ skrifaði annar.