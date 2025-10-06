Rooney segir að Van Dijk verði að stíga inn í hlutina – Hjólar aðeins í Salah

Wayne Rooney hefur gagnrýnt Mohamed Salah fyrir lélega vinnusemi í tapleik Liverpool gegn Chelsea á laugardagskvöld, og telur fyrirliðann Virgil van Dijk þurfa að stíga inn og ræða við egypska kantmanninn.
Salah, 33 ára, náði ekki að skora í fimmta sinn í síðustu sjö deildarleikjum þegar Englandsmeistararnir töpuðu í þriðja sinn á einni viku.
Salah átti fjölda tækifæra í seinni hálfleik á Stamford Bridge, í leik þar sem Cody Gakpo jafnaði eftir stórglæsilegt mark Moises Caicedo, en kantmaðurinn fann ekki netmöskvana.
Það sem vekur þó mestar áhyggjur er varnarvinnan eða skortur á henni sérstaklega í aðdraganda 96. mínútu sigurmarks Estevao Willian.
Í Wayne Rooney Show sagði fyrrverandi framherjinn: „Með leikmönnum eins og Isak, Ekitike og Wirtz að koma inn fyrir hundruð milljóna, hvað skyldi Salah hugsa núna?,“ segir Rooney.
„Topp leikmenn hafa stolt, og Salah hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar lengi. En síðasta vika hefur sýnt að þegar þú ert ekki að skora og liðið tapar, þá þolir enginn lélegt vinnuframlag.“
„Hann hefur aldrei verið þekktur fyrir að hlaupa til baka, en gegn Chelsea sá maður bakvörðinn hans sláttraðan og Salah bara að horfa á.“
Rooney telur að van Dijk verði að grípa inn í ef á að snúa blaðinu við.