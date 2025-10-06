fbpx
Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Carragher hjólar fast í forrráðamenn Bayern fyrir þetta

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Gjaldþrota Íslandsvinur fær tækifæri til að sækja í pokann í Sádí Arabíu

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 6. október 2025 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Danny Guthrie, fyrrum miðjumaður Liverpool og Newcastle, hefur verið ráðinn tæknistjóri knattspyrnuakademíu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Guthrie, sem er 38 ára gamall, hefur ekki verið mikið í sviðsljósinu síðan hann var lýstur gjaldþrota árið 2020 eftir að hafa ekki greitt vini sínum til baka 100.000 pund sem hann fékk að láni til að kaupa hús.

Guthrie kom til Íslands skömmu síðar og lék með Fram sumarið 2021 þegar liðið vann Lengjudeildina.

Lánveitandinn, viðskiptamaðurinn Chris Heath, sagði að hann hefði verið mjög svekktur með viðskiptin: „Ég hafði enga aðra valkosti en að lýsa hann gjaldþrota.“

Húsið var síðar selt en lánið aldrei greitt. Guthrie samþykkti sex ára gjaldþrotssamning sem gildir til maí 2028.

Á sínum tíma var Guthrie talinn með efnilegustu leikmönnum Englands, eftir að hafa komið upp í gegnum unglingastarf bæði hjá Manchester United og Liverpool.

Newcastle keypti hann frá Liverpool árið 2008 fyrir 2,5 milljónir punda, þar sem hann lék í nokkur ár áður en ferillinn tók að halla undan fæti.

Seinni hluti ferilsins fór fram hjá minna þekktum félögum þar á meðal í Indónesíu og Íslandi áður en hann lagði skóna á hilluna og fékk gjaldþrotssamning.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Gjaldþrota Íslandsvinur fær tækifæri til að sækja í pokann í Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Carragher hjólar fast í forrráðamenn Bayern fyrir þetta
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Þýski meistarinn klæddist íslenskri hönnun um helgina
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta er boltinn sem verður notaður á HM
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fær kallið í enska landsliðið í fyrsta sinn vegna meiðsla í hópnum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hefja viðræður við skotmark Liverpool og Real Madrid
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Vonar að Palmer fari til Spánar
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Grétar Snær sleppur eftir að hafa veifað hnefanum í Víkinni í gær – KSÍ getur ekkert gert

Mest lesið

Gagnrýnd fyrir að kaupa raðhús með fullt af bílastæðum á meðan aðrir fá engin – Svarar nú fyrir sig fullum hálsi
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Rúnar Hroði þakklátur – „Þið björguðuð lífi mínu alveg klárlega“

Nýlegt

Veit skítuga leyndarmál mágs síns: „Systir mín hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, ætti ég að segja henni sannleikann?“
Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Grétar Snær sleppur eftir að hafa veifað hnefanum í Víkinni í gær – KSÍ getur ekkert gert
Þórunn selur á Álagrandanum
Petrína fengið nóg: „Skiptum oftar um dempara en sumir skipta um sokka”
Vill samning hjá Liverpool sem endurspeglar mikilvægi hans
Segir Íslendinga of upptekna af djammi og kynjafræði til að hafa eitthvað fram að færa
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Martin rekinn eftir hörmulegt gengi – Gerrard gæti tekið við
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Tómas Þór segir að kjánalegt yrði að velja ekki Eið Smára ef möguleikinn er fyrir hendi

Tómas Þór segir að kjánalegt yrði að velja ekki Eið Smára ef möguleikinn er fyrir hendi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Svona er líklegt byrjunarlið Íslands á föstudag
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Elíasi refsað af þjálfara sínum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Myndband: Stóri Ange pirraður í gær – Fór að ræða foreldra blaðamannsins

Myndband: Stóri Ange pirraður í gær – Fór að ræða foreldra blaðamannsins
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Trúði ekki eigin augum vegna þess sem hún fann á Old Trafford – Sjáðu myndina

Trúði ekki eigin augum vegna þess sem hún fann á Old Trafford – Sjáðu myndina
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Furða sig á háu miðaverði í Vesturbænum – „Helvíti vel í lagt“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Ödegaard dregur sig úr hópnum

Ödegaard dregur sig úr hópnum
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Fær rándýr stjarna Liverpool undankomuleið strax eftir hörmulega byrjun?
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Sökuð um ógeðsleg ummæli í garð keppanda í vinsælum þætti á BBC
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Klámstjarna birtir mynd sem vekur athygli – Varpar ljósi á heimsfrægan kærasta

Klámstjarna birtir mynd sem vekur athygli – Varpar ljósi á heimsfrægan kærasta
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Gylfi Þór einlægur eftir afrek kvöldsins – „Ég setti pressu á að koma til Víkings“

Gylfi Þór einlægur eftir afrek kvöldsins – „Ég setti pressu á að koma til Víkings“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sölvi: „Ég er smá meyr og hrærður yfir þessu akkúrat núna“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Víkingur er Íslandsmeistari árið 2025
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Svekktur að sjá ekki Gylfa Þór í landsliðshópnum – Nefnir mann sem hefði mátt víkja í staðinn

Svekktur að sjá ekki Gylfa Þór í landsliðshópnum – Nefnir mann sem hefði mátt víkja í staðinn
433Sport
Í gær
Leggur til breytingar á deild þeirra bestu – Verið að hjálpa stóru strákunum
433Sport
Í gær
Tómas segir gamanið hafa kárnað þegar þessi aðili blandaði sér í málið – „Ég þoli hann ekki“
433Sport
Í gær
„Þetta sýnir hvað er stutt í geðveikina hjá íslensku þjóðinni“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Braut veðmálareglur í 252 skipti en fær vægan dóm

Braut veðmálareglur í 252 skipti en fær vægan dóm
433Sport
Fyrir 2 dögum

Fremur hissa á brotthvarfi Heimis en vill nú þennan mann í hans stað

Fremur hissa á brotthvarfi Heimis en vill nú þennan mann í hans stað
433Sport
Fyrir 2 dögum
City staðfestir launahækkun og lengri samning
433Sport
Fyrir 2 dögum

Ósáttur með framkomu Manchester United – Hættu að bjóða honum góðan daginn

Ósáttur með framkomu Manchester United – Hættu að bjóða honum góðan daginn
433Sport
Fyrir 2 dögum
Fyrrum miðjumaður United gæti tekið tímabundið við verði Amorim rekinn
433Sport
Fyrir 2 dögum
Guardiola ánægður með gremju Haaland í viðtölum
433Sport
Fyrir 2 dögum

Tómas segir þrjósku hafa orðið til brottrekstursins – „Þó þetta sökki“

Tómas segir þrjósku hafa orðið til brottrekstursins – „Þó þetta sökki“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Kvarta til UEFA eftir tap gegn Elíasi Rafni og félögum

Kvarta til UEFA eftir tap gegn Elíasi Rafni og félögum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Tuchel harður á því að geta unnið HM án þess að velja Bellingham
433Sport
Fyrir 2 dögum
Stuðningsmenn Liverpool slegnir yfir nýju lagi Taylor Swift