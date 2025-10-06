Carragher sendir pillu á Arne Slot og segir þetta vera að

Jamie Carragher hefur enn á ný gagnrýnt Arne Slot og leikstíl Liverpool, eftir þriðja tap liðsins á einni viku að þessu sinni 2-1 gegn Chelsea á Stamford Bridge.
Fyrrum varnarmaðurinn hefur talað um að liðið líti út eins og körfuboltalið, með leik sem fer bara fram og til baka og hann segir þetta nú orðinn stóran veikleika sem sé að kosta þá dýrmæt stig.
„Ég gagnrýndi Liverpool fyrir að líta út eins og körfuboltalið og það er nákvæmlega það sem var að gerast aftur hér. Þeir ráða ekki við leikinn,“ sagði Carragher í Super Sunday Extra Time á Sky Sports.
„Þetta er leikur sem Liverpool átti að stjórna, sérstaklega miðað við allar breytingarnar hjá Chelsea.“
Chelsea var með þunnskipaðan varnarlínu og missti bæði Benoit Badiashile og Josh Acheampong útaf meiddir í seinni hálfleik. Engu að síður tókst þeim að spila sig í gegnum Liverpool trekk í trekk.
Carragher greindi sigurmark Estevao og sagði. „Þegar boltinn fór yfir, þá var vinstri kantmaður Liverpool fyrir aftan eigin bakvörð. Andy Robertson, sem er mjög reyndur leikmaður, var ekki nægilega klókur í þeirri stöðu.“
„Það er alltof auðvelt að spila í gegnum Liverpool núna. Þetta var leikur sem þeir áttu að vinna, sérstaklega eftir að hafa jafnað í 1-1.“