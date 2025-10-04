Stuðningsmenn Liverpool slegnir yfir nýju lagi Taylor Swift

Umdeild félagaskipti Trent Alexander-Arnold frá Liverpool til Real Madrid vöktu mikla athygli í sumar, en nú hefur hann að margra mati óvænt ratað í nýja plötu Taylor Swift, The Life of a Showgirl.
Alexander-Arnold, sem er 26 ára, ákvað að láta samning sinn við Liverpool renna út og gekk til liðs við Real Madrid frítt í sumar. Það fór illa í stuðningsmenn Liverpool.
Í einu lagi plötunnar vísar Taylor Swift í „samning við Real Madrid“, sem margir túlka sem skot á Trent. Það hefur vakið miklar umræður á samfélagsmiðlum.
„Liverpool Swifties, ekki hlusta á lag númer átta, hún tekur fyrir viðkvæmt málefni fyrir ykkur,“ skrifaði einn stuðningsmaður til að mynda á X.
Alexander-Arnold hefur áður viðurkennt að hann sé sjálfur aðdáandi Swift. Nefndi hann til að mynda Anti-Hero sem uppáhaldslagið sitt í viðtali á síðasta ári.
Real Madrid mætir Liverpool á Anfield í nóvember, þar sem Trent gæti átt von á köldum móttökum frá sínum gömlu stuðningsmönnum.