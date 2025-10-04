Guardiola ánægður með gremju Haaland í viðtölum

Pep Guardiola segist skilja vel gremju Erling Haaland eftir svekkjandi 2-2 jafntefli Manchester City gegn Monaco í Meistaradeild Evrópu, en vill sjálfur halda gagnrýni sinni á frammistöðu liðsins innan veggja klefans.
Haaland lét reiði sína óspart í ljós eftir leikinn og sagðist vera pirraður eftir að Eric Dier jafnaði úr vítaspyrnu í uppbótartíma og batt enda á vonir City um fullt hús stiga í riðlinum.
„Við vorum einfaldlega ekki nógu góðir í seinni hálfleik,“ sagði Haaland, sem sá einnig eftir því að hafa ekki náð að klára leikinn þegar City leiddi 2-1. Hann hafði skorað tvívegis áður og er kominn með 17 mörk á tímabilinu fyrir félag og landslið.
Haaland, sem er hluti af fjögurra manna leiðtogateymi City, var spurður hvort þessi opinskáa reiði væri rétt skilaboð frá fyrirliða. Guardiola svaraði: „Auðvitað. Mér líkar það þegar þeir eru svona.“
„Ég segi sjaldan mínar raunverulegu tilfinningar opinberlega. Ég geymi það frekar fyrir leikmennina niðri í kjallara,“ bætti Guardiola við og hló.