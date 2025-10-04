City staðfestir launahækkun og lengri samning

Framherjinn efnilegi Savinho hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við Manchester City sem gildir til sumarsins 2031.
Brasilíumaðurinn, sem kom til City frá franska félaginu Troyes á síðasta tímabili, hafði verið orðaður við brottför í sumar og meðal annars var talið að Tottenham hefði áhuga. En nú hefur hann bundið framtíð sína við Etihad-leikvanginn.
„Manchester City er ánægt með að tilkynna að Savinho hafi skrifað undir nýjan samning sem gildir til 2031,“ sagði í tilkynningu félagsins.
Savinho lýsti mikilli ánægju með framlenginguna: „Ég er ótrúlega stoltur að hafa skrifað undir nýjan samning við City. Það er sérstök tilfinning að vita að Pep og félagið hafa trú á mér það þýðir mikið fyrir mig og fjölskyldu mína.“
„Ég á enn mikið inni og er hungraður í að bæta mig sem leikmaður. Ég veit að með því að vinna með Pep og teymi hans mun ég halda áfram að þróast.“
„Frá fyrsta degi hef ég elskað að vera hjá City. Ég lofa að gefa allt mitt til að hjálpa félaginu að ná enn meiri árangri.“