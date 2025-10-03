Tóku Arnar til bæna í beinni á Sýn í gær: Sakaður um virðingarleysi – „Mér fannst það aðeins skrýtið“

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, var til umræðu í þættinum Big Ben á Sýn í gærkvöldi þar sem rætt var um ákvörðun hans að hringja ekki í Jóhann Berg Guðmundsson þegar hann valdi síðasta landsliðshóp sinn.
Jóhann Berg var ekki valinn í hópinn en það er í fyrsta sinn frá því Jóhann var 19 ára gamall sem hann er ekki í landsliðshópnum þegar hann er heill heilsu. Jóhann fagnar 35 ára afmæli sínu innan tíðar.
Kantmaðurinn knái hefur misst af síðustu leikjum vegna meiðsla en er komin á fulla ferð með liði sínu Al-Dhafra. Guðmundur Benediktsson og félagar telja það virðingarleysi af hálfu Arnars að hafa ekki tekið upp símann og útskýrt sitt mál.
„Arnar sagði í viðtali í kjölfarið að hann hefði ekkert haft samband við hann, hann er búinn að vera á leið í 100 landsleikinn undanfarið. Ég verð að segja það sjálfur, mér fannst skrýtið að heyra þetta að hann skuli ekki heyra í honum. Útskýra sitt mál,“ sagði Guðmundur Benediktsson sem stýrir þættinum á Sýn.
Gummi Ben hélt svo áfram. „Hann sagðist alltaf taka símann ef Jóhann myndi hringja í hann, mér fannst það aðeins skrýtið.“
Mikael Nikulásson var gestur í þættinum, honum fannst alveg í lagi að velja Jóhann ekki í hópinn en segir Arnar hafa sýnt honum virðingarleysi með því að tala ekki við hann.
„Mér finnst allt í lagi að hann sé ekki valinn í hópinn, hann hefur lítið spilað. Mér finnst stórfurðulegt að hringja ekki í hann, algjört virðingarleysi. Hringdu í manninn ef hann er ekki valinn, þetta er Jóhann Berg Guðmundsson. Mér fannst það lélegt af Arnari,“ sagði Mikael í þættinum.
Grínarinn geðugi, Hjálmar Örn Jóhannsson var á sama máli. „Þetta var fyrsta klúðrið hans í starfi, það hefur ekki verið nein vitleysa hingað til.“
Gummi Ben bætti þessu svo við um þetta mál og hefði viljað sjá Arnar taka símtalið. „Það hefði verið klassi yfir því.“
Kjartan Henry Finnbogason, aðstoðarþjálfari FH, var einnig í þættinum og ræddi málið. „Hann hefði ekki veikt hópinn ef hann hefði valið hann, hann er landsliðsþjálfarinn og velur hópinn en ég held að við séum flestir sammála því. Hann talar um vinnureglur, þegar þú hefur spilað 99 landsleiki, farið á tvö stórmót og varst fyrirliði fyrir ekki svo löngu síðan. Það er ekki það mikið að gera hjá þér sem landsliðsþjálfari á mánudögum og þriðjudögum, taktu eitt símtal,“ sagði Kjartan.
Mikael sagði svo þetta að lokum um þetta mál. „Taktu líka allt vesenið sem var á þessum landsliðsmönnum, það var aldrei neitt vesen hjá honum. Annar hver leikmaður var á forsíðu DV út af einhverju, aldrei neitt á hann. Hann mætti alltaf.“
Ísland mætir Úkraínu og Frakklandi í næsut viku á heimavelli í undankeppni HM.