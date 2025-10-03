Manchester-liðin á meðal fjölda áhugasamra

Samkvæmt þýska miðlinum Bild hefur Aleksandar Pavlovic, varnartengiliður Bayern Munchen, vakið mikla athygli annarra stórliða í Evrópu. Þar á meðal eru bæði Manchester-liðin, City og United, sem hafa þegar rætt við fulltrúa leikmannsins.
Pavlovic er aðeins 21 árs og samningur hans við Bayern gildir til ársins 2029. Þrátt fyrir það eru fjögur félög frá þremur mismunandi löndum sögð hafa áhuga, en Bild nefnir United og City sérstaklega.
Pep Guardiola lítur á Pavlovic sem mögulegan arftaka Rodri, sem var sigurvegari Ballon d’Or 2024. Spænski miðjumaðurinn hefur þó verið orðaður við Real Madrid og samningur hans við City gildir aðeins í tæp tvö ár til viðbótar.
United, sem hefur átt erfitt uppdráttar undir stjórn Ruben Amorim, vill styrkja miðjuna eftir slaka frammistöðu.
Pavlovic hefur leikið fimm landsleiki fyrir Þýskaland en á enn eftir að vinna sér fast sæti hjá Julian Nagelsmann. Þrátt fyrir að vera heill var hann ekki valinn í þýska landsliðshópinn fyrir leikina í september og október.