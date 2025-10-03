Juliana átti lífið framundan þegar hún var tekin með eiturlyf á flugvelli – Hjartnæmt bréf sem hún sendi móður sinni opinberað

fbpx
Föstudagur 03.október 2025

Föstudaginn 3. október 2025 20:30

Juliana Lopez virtist eiga bjarta framtíð fyrir höndum fyrir tæpum áratug. Hún var vinsæl sjónvarpskona, hafði unnið Ungfrú Antioquia fegurðarsamkeppnina, stefndi á Ungfrú Heimur keppnina í Medellín og spilaði knattspyrnu með liðinu Divas del Futbol í heimalandi sínu, Kólumbíu.

Allt fór þó á versta veg þegar hún var handtekin árið 2015 á Guangzhou Baiyun flugvellinum í Kína með 610 grömm af kókaíni falið í fartölvu. Þá var hún aðeins 21 árs gömul.

Kína er þekkt fyrir að beita ströngum viðurlögum í eiturlyfjamálum og óttuðust margir að hún gæti fengið dauðarefsingu. Fékk hún þó 15 ára fangelsisdóm.

Nú er Juliana 31 árs og hefur setið í fangelsi fjarri fjölskyldu sinni í áratug. Fyrrverandi kærasti hennar, Juan Esteban Marín, fékk einnig dóm.

Í vikunni var birt bréf sem Juliana sendi móður sinni, Nubiu Sarrazola, þar sem hún lýsir sársauka sínum og söknuði.

„Elsku mamma mín, ég sakna þín meira en nokkurs annars í heiminum,“ skrifaði hún til að mynda.

Juliana segist verja tíma sínum í nám og vinnu innan fangelsisins. „Ástandið er orðið sífellt meira kvíðavaldandi, mikið vinnuálag. Það eru próf í hverjum mánuði, þannig að það bætist líka við pressan frá náminu.“

Samkvæmt kínverskum lögum gæti Juliana fengið skilorðsbundna lausn á næsta ári fyrir góða hegðun og myndi þá stytta dóm sinn um fjögur ár. Hún hefur þó gefið í skyn að hún snúi ekki aftur til Kólumbíu, þar óttist hún um líf sitt.

Móðir hennar, Nubia, flutti til Kína til að vera nálægt dóttur sinni. Hún fór frá öllu í Kólumbíu, fann sér vinnu og leigir íbúð nálægt fangelsinu. Hún getur þó aðeins hitt dóttur sína einu sinni í mánuði í hálftíma, nema Juliana vinni sér inn lengri heimsóknir með góðri hegðun.

Handtaka hennar vakti mikla athygli í Kólumbíu á sínum tíma, enda var hún ung, efnileg og virtist eiga frama bæði í knattspyrnu og fyrirsætustörfum. Málið var einnig vitundavakning um hættuna sem ungt fólk stendur frammi fyrir þegar það er dregið inn í alþjóðleg fíkniefnanet.

Um 50 Kólumbíumenn eru nú í haldi í Kína vegna eiturlyfjamála.

Fyrir 53 mínútum
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrir 2 klukkutímum
Fyrir 2 klukkutímum
Fyrir 3 klukkutímum
Fyrir 3 klukkutímum
Fyrir 5 klukkutímum
Fyrir 5 klukkutímum

Fyrir 6 klukkutímum
Fyrir 6 klukkutímum
Fyrir 7 klukkutímum

Fyrir 7 klukkutímum

Fyrir 8 klukkutímum
Fyrir 8 klukkutímum

Fyrir 8 klukkutímum
Fyrir 9 klukkutímum
Fyrir 9 klukkutímum

Fyrir 10 klukkutímum

Fyrir 10 klukkutímum
Fyrir 11 klukkutímum
Fyrir 11 klukkutímum

Fyrir 12 klukkutímum
Fyrir 12 klukkutímum
Fyrir 13 klukkutímum
Fyrir 13 klukkutímum

Fyrir 22 klukkutímum

Fyrir 23 klukkutímum
Í gær

Í gær
Í gær
Í gær

Í gær

Í gær
Í gær
